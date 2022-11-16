Англия16 ноября 2022, 10:50 |
1115
0
Кто лучше? Мюллер выбрал между Месси и Роналду
Томас привел интересный аргумент
16 ноября 2022, 10:50 |
1115
0
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос, кто лучше: Криштиану Роналду или Лионель Месси:
«Я выбираю Роналду. Против Месси у меня хорошая статистика. Против Роналду – не очень».
Мюллер восемь раз играл против Месси, одержав пять побед и три поражения. При этом у Мюллера пять побед, пять поражений и одна ничья против Роналду на всех уровнях в 11 матчах.
Ранее Томас Мюллер поделился мыслями о матче 1/8 Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 ноября 2022, 05:45 2
Украинский специалист будет работать наставником клуба «Радуня» Стенжица
Футбол | 16 ноября 2022, 06:00 0
Важные события во всех видах спорта
Другие виды | 16.11.2022, 09:55
Война | 16.11.2022, 07:39
Футбол | 15.11.2022, 13:09
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.11.2022, 18:28 13
15.11.2022, 19:45 7
14.11.2022, 23:09 2
16.11.2022, 06:30 16
15.11.2022, 16:33
14.11.2022, 12:55 9
14.11.2022, 10:02 2
15.11.2022, 20:50 35