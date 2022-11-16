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  4. Кто лучше? Мюллер выбрал между Месси и Роналду
Англия
16 ноября 2022, 10:50 |
1115
0

Кто лучше? Мюллер выбрал между Месси и Роналду

Томас привел интересный аргумент

16 ноября 2022, 10:50 |
1115
0
Кто лучше? Мюллер выбрал между Месси и Роналду
Instagram. Томас Мюллер

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос, кто лучше: Криштиану Роналду или Лионель Месси:

«Я выбираю Роналду. Против Месси у меня хорошая статистика. Против Роналду – не очень».

Мюллер восемь раз играл против Месси, одержав пять побед и три поражения. При этом у Мюллера пять побед, пять поражений и одна ничья против Роналду на всех уровнях в 11 матчах.

Ранее Томас Мюллер поделился мыслями о матче 1/8 Лиги чемпионов против «ПСЖ».

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Томас Мюллер Криштиану Роналду Лионель Месси Бавария
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Источник ESPN
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