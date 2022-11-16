Кто лучше? Мюллер выбрал между Месси и Роналду

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос, кто лучше: Криштиану Роналду или Лионель Месси:



«Я выбираю Роналду. Против Месси у меня хорошая статистика. Против Роналду – не очень».

Мюллер восемь раз играл против Месси, одержав пять побед и три поражения. При этом у Мюллера пять побед, пять поражений и одна ничья против Роналду на всех уровнях в 11 матчах.

Ранее Томас Мюллер поделился мыслями о матче 1/8 Лиги чемпионов против «ПСЖ».