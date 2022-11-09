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Лига чемпионов
09 ноября 2022, 11:22 | Обновлено 09 ноября 2022, 11:37
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Томас МЮЛЛЕР: «Мы сможем пройти ПСЖ»

Нападающий «Баварии» – о сопернике по 1/8 финала Лиги чемпионов

09 ноября 2022, 11:22 | Обновлено 09 ноября 2022, 11:37
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Томас МЮЛЛЕР: «Мы сможем пройти ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Форвард немецкой «Баварии» Томас Мюллер оценил жеребьевку для своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы попали на французский ПСЖ.

«Жаль, что одна из двух команд не продолжит участие в турнире. У обеих команд есть амбиции выиграть Лигу чемпионов. Болельщики могут с нетерпением ждать двух отличных игр. Я убежден, что мы сможем выйти в следующий раунд», - сказал Мюллер.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 14, 15, 21 и 22 февраля. Ответные игры запланированы на 7, 8, 14 и 15 марта.

Ранее сообщалось, что «Бавария» лишилась Мюллера до конца 2022 года.

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Томас Мюллер Бавария ПСЖ Лига чемпионов
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Источник Bayern & Germany
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