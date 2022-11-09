Томас МЮЛЛЕР: «Мы сможем пройти ПСЖ»

Форвард немецкой «Баварии» Томас Мюллер оценил жеребьевку для своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы попали на французский ПСЖ.

«Жаль, что одна из двух команд не продолжит участие в турнире. У обеих команд есть амбиции выиграть Лигу чемпионов. Болельщики могут с нетерпением ждать двух отличных игр. Я убежден, что мы сможем выйти в следующий раунд», - сказал Мюллер.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 14, 15, 21 и 22 февраля. Ответные игры запланированы на 7, 8, 14 и 15 марта.

Ранее сообщалось, что «Бавария» лишилась Мюллера до конца 2022 года.