Садио Мане пропустит первые матчи сборной Сенегала на ЧМ-2022
У вингера повреждение сухожилия, но вингер был включен в заявку на турнир
Полузащитник сборной Сенегала Садио Мане вынужден будет пропустить первые матчи своей команды на ЧМ-2022.
Хотя у Мане повреждение сухожилия, однако вингер был включен в заявку на турнир. Руководители сборной Сенегала надеются, что форвард сможет вернуться на поле в третьем матче в группе.
Сенегал сыграет на ЧМ-2022 в группе А против Нидерландов (21 ноября), Катара (25 ноября) и Эквадора (29 ноября).
В текущем сезоне 30-летний сенегалец сыграл 23 матча и забил 11 голов за «Баварию».
Руководство «Баварии» крайне недовольство решением Сенегальской федерации футбола, которая заявила на турнир фактически травмированного игрока.
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