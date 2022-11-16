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Чемпионат мира
16 ноября 2022, 05:44 | Обновлено 16 ноября 2022, 05:54
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Садио Мане пропустит первые матчи сборной Сенегала на ЧМ-2022

У вингера повреждение сухожилия, но вингер был включен в заявку на турнир

16 ноября 2022, 05:44 | Обновлено 16 ноября 2022, 05:54
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Садио Мане пропустит первые матчи сборной Сенегала на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Полузащитник сборной Сенегала Садио Мане вынужден будет пропустить первые матчи своей команды на ЧМ-2022.

Хотя у Мане повреждение сухожилия, однако вингер был включен в заявку на турнир. Руководители сборной Сенегала надеются, что форвард сможет вернуться на поле в третьем матче в группе.

Сенегал сыграет на ЧМ-2022 в группе А против Нидерландов (21 ноября), Катара (25 ноября) и Эквадора (29 ноября).

В текущем сезоне 30-летний сенегалец сыграл 23 матча и забил 11 голов за «Баварию».

Руководство «Баварии» крайне недовольство решением Сенегальской федерации футбола, которая заявила на турнир фактически травмированного игрока.

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Источник Goal.com
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