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  4. В Баварии недовольны включением Мане в заявку на ЧМ-2022
Чемпионат мира
11 ноября 2022, 21:15 |
1206
0

В Баварии недовольны включением Мане в заявку на ЧМ-2022

Чемпионы Германии опасаются за здоровье своего форварда

11 ноября 2022, 21:15 |
1206
0
В Баварии недовольны включением Мане в заявку на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Федерация футбола Сенегала приняла решение включить Садио Мане в заявку на ЧМ-2022 несмотря на травму форварда. По информации инсайдера Кристиана Фалька, такое решение вызвало недовольство в клубе форварда, «Баварии».

Чемпионы Германии опасаются, что тренерский штаб сборной Сенегала попытается форсировать восстановление Мане, что повысит риск рецидива травмы колена на дальнейшем.

Вчера сообщалось о том, что для того, чтобы Мане смог сыграть на ЧМ-2022, в Сенегале готовы обратиться за помощью даже к шаманам.

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Садио Мане сборная Сенегала по футболу ЧМ-2022 по футболу Бавария
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