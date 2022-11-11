В Баварии недовольны включением Мане в заявку на ЧМ-2022

Федерация футбола Сенегала приняла решение включить Садио Мане в заявку на ЧМ-2022 несмотря на травму форварда. По информации инсайдера Кристиана Фалька, такое решение вызвало недовольство в клубе форварда, «Баварии».

Чемпионы Германии опасаются, что тренерский штаб сборной Сенегала попытается форсировать восстановление Мане, что повысит риск рецидива травмы колена на дальнейшем.

Вчера сообщалось о том, что для того, чтобы Мане смог сыграть на ЧМ-2022, в Сенегале готовы обратиться за помощью даже к шаманам.