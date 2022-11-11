Мане в деле. Сенегал объявил заявку на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Сенегала представил заявку национальной команды на чемпионат мира 2022, который состоится в Катаре.

В окончательном списке из 26-ти футболистов оказался травмированный Садио Мане.

Вратари: Эдуар Менди («Челси»), Альфред Гомис («Ренн»), Сени Дьенг (КПР).

Защитники: Калиду Кулибали («Челси»), Абду Диалло (ПСЖ), Юссуф Сабали («Бетис»), Фоде Балло Туре («Милан»), Папе Абу Сиссе («Олимпиакос»), Исмаил Якобс («Монако»), Формос Менди («Булонь»).

Полузащитники: Гана Гeйе («Эвертон»), Шейху Куяте («Ноттингем Форест»), Нампали Менди («Лестер»), Крепин Диатта («Брюгге»), Пап Гeйе («Марсель»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Пате Сисс («Райо Вальекано»), Мустафа Нам («Пафос»), Лум Ндиайе («Алавес»).

Нападающие: Садио Мане («Бавария»), Исмаила Сарр («Уотфорд»), Булайе Диа («Вильярреал»), Николас Джексон («Вильярреал»), Бамба Дьенг («Марсель»), Фамара Дьеду («Аланьяспор»), Илиман Ндиайе («Шеффилд»).

Сенегал сыграет в одной группе с Эквадором, Нидерландами и Катаром.