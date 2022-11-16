ФОТО. Ребров посетил военный госпиталь и лицей с благотворительной миссией

Украинский тренер Сергей Ребров побывал с благотворительной миссией в Киеве.

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон рассказал: «Сергей Ребров приехал с волонтерской миссией в Киев. Сначала посетил Главный военный клинический госпиталь. Военный и врачебный персонал были приятно удивлены визитом титулованного спортсмена. В свою очередь Сергей подарил футбольные мячи со своими автографами и спортивную одежду, охотно фотографировался и искренне поблагодарил защитников: «Ребята, вы все — герои! Каждый день вы и ваши собратья это доказывают! Вы уже освободили Харьковщину и Херсон, чем предоставили всем украинцам чувство счастья и гордости. Гордимся вами!»

После военного госпиталя Сергей Ребров побывал в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна. Во время общения с воспитанниками лицея Сергей Станиславович отметил: «Вы являетесь будущим нашей страны, наших Вооруженных Сил Украины. Хорошо учитесь у своих учителей, будьте физически и психологически закаленными, футбол в этом вам поможет. Особенно – в понимании важности единства коллектива, взаимопомощи и отношении интересов команды выше личных. В память о встрече Ребров подарил будущим воинам футбольные мячи и экипировку, которые они опробуют в игре на недавно построенной в лицее футбольной площадке».

Журналист Роман Бебех: «Тренер Аль-Айна Сергей Ребров вернулся в Киев и посетил Главный военный клинический госпиталь, чтобы навестить украинских воинов. Сергей Станиславович принес нашим защитникам подарки и искренне поблагодарил. Помимо визита в военный госпиталь, Ребров посетил и Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, где уже пообщался с будущими воинами. Рады видеть дома, Сергей Станиславович!»