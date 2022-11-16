ЛАВРИНЕНКО: «Если бы не война, то для Ингульца все сложилось бы по-другому»

Бывший главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал, почему пришлось покинуть команду:

«После неудачных игр каждый тренер может ожидать, что поступит такой звонок. После матча с «Металлистом 1925» мне позвонил президент Александр Поворознюк, поблагодарил меня за проделанную работу, и в очень спокойной форме сказал: «Надо что-то поменять, чтобы дать команде новый импульс и встряску». Думаю, это обдуманное решение президента, а не эмоциональное.

Я его, как руководителя, понимаю. Вроде команда по игре и не проигрывает, но в каких-то моментах нам залетают глупые мячи. С Металлистом 1925 было два стандарта и пропущенных два гола, хотя игра была далеко не проигрышной. В первом тайме мы попали в штангу, во втором – в перекладину, все складывалось для нас хорошо, но, к сожалению, игру проиграли.

Мы провели много хороших игр, создали соперникам много проблем. Та же «Ворскла» нас с трудом обыграла. У нас было много моментов, о чем свидетельствует то, что лучшим игроком матча признан вратарь «Ворсклы».

Матч со знаком плюс – это победа над «Зарей» (1:0). Со знаком минус отмечу поражение от «Миная» (1:2). Не скажу, что «Минай» переиграл нас по игре, но нам было нужно сыграть где-то по-другому.

Но если команда не добивается результата, то, понятно, что президенту приходится предпринимать какие-то действия. Я не первый и, к сожалению, не последний тренер, кто может оказаться в такой ситуации.

Я не ищу оправданий, но думаю, если бы не война, то для Ингульца все сложилось бы по-другому. Мы несвоевременно укомплектовались, футболисты к нам приходили в разных кондициях, мы потеряли много игроков. Также сказалась скомканная подготовка и отсутствие везения – моменты создаем, но не фартит.

Наша задача – сохранить место в Премьер-лиге. Думаю, она выполнимая. Команды с 7-го по 16-е места – практически одинаковые».