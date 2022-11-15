ATP15 ноября 2022, 21:59 | Обновлено 15 ноября 2022, 22:19
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Крутых без шансов проиграл в 1/16 финала турнира в Финляндии
В первом раунде основной сетки украинец уступил Александру Шевченко
15 ноября 2022, 21:59 | Обновлено 15 ноября 2022, 22:19
62
0
Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 253) не сумел выйти в 1/8 финала челленджера в Хельсинки.
В первом раунде основной сетки украинец уступил Александру Шевченко (АТР 143) в двух сетах за 1 час и 2 минуты.
АТР челленджер. Хельсинки (Финляндия). Хард (помещение). 1/16 финала
Алексей Крутых (Украина) [Q] – Александр Шевченко (без флага) – 2:6, 3:6
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