Крутых без шансов проиграл в 1/16 финала турнира в Финляндии

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 253) не сумел выйти в 1/8 финала челленджера в Хельсинки.

В первом раунде основной сетки украинец уступил Александру Шевченко (АТР 143) в двух сетах за 1 час и 2 минуты.

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АТР челленджер. Хельсинки (Финляндия). Хард (помещение). 1/16 финала

Алексей Крутых (Украина) [Q] – Александр Шевченко (без флага) – 2:6, 3:6