В заявки команд-участниц ЧМ-2022 попали 40 футболистов старше 35 лет.

Самым возрастным из них стал голкипер сборной Мексики 40-летний Альфредо Талавера.

Самыми старшими в других амплуа стали: среди полузащитников – 39-летний канадец Атиба Хатчинсон, среди защитников – его ровесник португалец Пепе, среди нападающих – также португалец 37-летний Криштиану Роналду.

Наибольшее количество «аксакалов» в рядах Уругвая - 6 игроков, Мексики – 4, Канады, Франции и Японии – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные участники ЧМ-2022