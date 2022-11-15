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Чемпионат мира
15 ноября 2022, 21:29 | Обновлено 15 ноября 2022, 21:44
255
0

В заявки команд-участниц ЧМ-2022 попали 40 футболистов старше 35 лет

Список «аксакалов» турнира возглавляет мексиканский голкипер Альфредо Талавера

15 ноября 2022, 21:29 | Обновлено 15 ноября 2022, 21:44
255
0
В заявки команд-участниц ЧМ-2022 попали 40 футболистов старше 35 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфредо Талавера

В заявки команд-участниц ЧМ-2022 попали 40 футболистов старше 35 лет.

Самым возрастным из них стал голкипер сборной Мексики 40-летний Альфредо Талавера.

Самыми старшими в других амплуа стали: среди полузащитников – 39-летний канадец Атиба Хатчинсон, среди защитников – его ровесник португалец Пепе, среди нападающих – также португалец 37-летний Криштиану Роналду.

Наибольшее количество «аксакалов» в рядах Уругвая - 6 игроков, Мексики – 4, Канады, Франции и Японии – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные участники ЧМ-2022

Возраст

Игрок

Сборная

А

Дата

рождения

40 лет

Альфредо ТАЛАВЕРА

Мексика

в

18.09.1982

39 лет

Атиба ХАТЧИНСОН

Канада

п

08.02.1983

39 лет

ПЕПЕ

Португалия

з

26.02.1983

39 лет

Эйдзи КАВАСИМА

Япония

в

20.03.1983

39 лет

ДАНИ АЛВЕС

Бразилия

з

06.05.1983

39 лет

Ремко ПАСВЕР

Нидерланды

в

08.11.1983

38 лет

Аймен МАТЛУТИ

Тунис

в

14.09.1984

38 лет

ТИАГУ СИЛВА

Бразилия

з

22.09.1984

37 лет

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

н

05.02.1985

37 лет

Данни ВУКОВИЧ

Австралия

в

27.03.1985

37 лет

Стив МАНДАНДА

Франция

в

28.03.1985

37 лет

Гильермо ОЧОА

Мексика

в

13.07.1985

37 лет

Брайан РУИС

Коста-Рика

п

18.08.1985

37 лет

Лука МОДРИЧ

Хорватия

п

09.09.1985
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Источник Sport.ua
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