В заявки команд-участниц ЧМ-2022 попали 40 футболистов старше 35 лет
Список «аксакалов» турнира возглавляет мексиканский голкипер Альфредо Талавера
В заявки команд-участниц ЧМ-2022 попали 40 футболистов старше 35 лет.
Самым возрастным из них стал голкипер сборной Мексики 40-летний Альфредо Талавера.
Самыми старшими в других амплуа стали: среди полузащитников – 39-летний канадец Атиба Хатчинсон, среди защитников – его ровесник португалец Пепе, среди нападающих – также португалец 37-летний Криштиану Роналду.
Наибольшее количество «аксакалов» в рядах Уругвая - 6 игроков, Мексики – 4, Канады, Франции и Японии – по 3.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные участники ЧМ-2022
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
А
|
Дата
|
|
|
|
|
рождения
|
40 лет
|
Альфредо ТАЛАВЕРА
|
Мексика
|
в
|
18.09.1982
|
39 лет
|
Атиба ХАТЧИНСОН
|
Канада
|
п
|
08.02.1983
|
39 лет
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
з
|
26.02.1983
|
39 лет
|
Эйдзи КАВАСИМА
|
Япония
|
в
|
20.03.1983
|
39 лет
|
ДАНИ АЛВЕС
|
Бразилия
|
з
|
06.05.1983
|
39 лет
|
Ремко ПАСВЕР
|
Нидерланды
|
в
|
08.11.1983
|
38 лет
|
Аймен МАТЛУТИ
|
Тунис
|
в
|
14.09.1984
|
38 лет
|
ТИАГУ СИЛВА
|
Бразилия
|
з
|
22.09.1984
|
37 лет
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
н
|
05.02.1985
|
37 лет
|
Данни ВУКОВИЧ
|
Австралия
|
в
|
27.03.1985
|
37 лет
|
Стив МАНДАНДА
|
Франция
|
в
|
28.03.1985
|
37 лет
|
Гильермо ОЧОА
|
Мексика
|
в
|
13.07.1985
|
37 лет
|
Брайан РУИС
|
Коста-Рика
|
п
|
18.08.1985
|
37 лет
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
п
|
09.09.1985
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