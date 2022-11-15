Украина. Премьер лига15 ноября 2022, 17:28 |
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Матч Верес – Динамо пройдет в Киеве. Об этом попросил ровенский клуб
Матч состоится на стадионе Лобановского
15 ноября 2022, 17:28 |
238
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Матч 14-го тура чемпионата Украины «Верес» – «Динамо», который должен был пройти в Ровно, состоится в Киеве. Об этом попросил ровенский клуб.
Судя по всему, «Верес» рассчитывает, что игра второго круга, которая теперь пройдет в Ровно, сможет состояться с болельщиками на трибунах.
Ранее клуб просил УАФ разрешить командам пускать хотя бы ограниченное количество фанов на стадионы, однако инициатива, видимо, пока не нашла отклик функционеров.
Матч пройдет 21 ноября.
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