Матч Верес – Динамо пройдет в Киеве. Об этом попросил ровенский клуб

Матч 14-го тура чемпионата Украины «Верес» – «Динамо», который должен был пройти в Ровно, состоится в Киеве. Об этом попросил ровенский клуб.

Судя по всему, «Верес» рассчитывает, что игра второго круга, которая теперь пройдет в Ровно, сможет состояться с болельщиками на трибунах.

Ранее клуб просил УАФ разрешить командам пускать хотя бы ограниченное количество фанов на стадионы, однако инициатива, видимо, пока не нашла отклик функционеров.

Матч пройдет 21 ноября.