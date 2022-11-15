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  4. Матч Верес – Динамо пройдет в Киеве. Об этом попросил ровенский клуб
Украина. Премьер лига
15 ноября 2022, 17:28 |
238
0

Матч Верес – Динамо пройдет в Киеве. Об этом попросил ровенский клуб

Матч состоится на стадионе Лобановского

15 ноября 2022, 17:28 |
238
0
Матч Верес – Динамо пройдет в Киеве. Об этом попросил ровенский клуб
ФК Верес

Матч 14-го тура чемпионата Украины «Верес» – «Динамо», который должен был пройти в Ровно, состоится в Киеве. Об этом попросил ровенский клуб.

Судя по всему, «Верес» рассчитывает, что игра второго круга, которая теперь пройдет в Ровно, сможет состояться с болельщиками на трибунах.

Ранее клуб просил УАФ разрешить командам пускать хотя бы ограниченное количество фанов на стадионы, однако инициатива, видимо, пока не нашла отклик функционеров.

Матч пройдет 21 ноября.

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Динамо Киев Верес Ровно Верес - Динамо чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Верес
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