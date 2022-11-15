Александр Бандура провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Матч против «Руха» (1:1) стал 200-м для 36-летнего голкипера закарпатцев Александра Бандуры в чемпионатах Украины. Он стал 12-м вратарем, достигшим этого рубежа в УПЛ. 89 встреч Бандура отыграл за донецкий «Металлург», по 30 – за «Верес» и «Львов», 26 – за «Рух», 11 – за «Минай», 9 за каменскую «Сталь» и 5 - за «Таврию». В двух сотнях матчей Александр пропустил 251 мяч, отыграв при этом на «ноль» 60 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, проведшие 200 матчей в чемпионатах Украины