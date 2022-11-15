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Украина. Премьер лига
15 ноября 2022, 13:59 | Обновлено 15 ноября 2022, 14:09
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0

Александр Бандура провел 200-й матч в чемпионатах Украины

36-летний голкипер защищал в УПЛ цвета семи клубов

15 ноября 2022, 13:59 | Обновлено 15 ноября 2022, 14:09
50
0
Александр Бандура провел 200-й матч в чемпионатах Украины
ФК Минай. Александр Бандура

Матч против «Руха» (1:1) стал 200-м для 36-летнего голкипера закарпатцев Александра Бандуры в чемпионатах Украины. Он стал 12-м вратарем, достигшим этого рубежа в УПЛ. 89 встреч Бандура отыграл за донецкий «Металлург», по 30 – за «Верес» и «Львов», 26 – за «Рух», 11 – за «Минай», 9 за каменскую «Сталь» и 5 - за «Таврию». В двух сотнях матчей Александр пропустил 251 мяч, отыграв при этом на «ноль» 60 игр.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, проведшие 200 матчей в чемпионатах Украины

Вратарь

Клубы

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

426

2.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист (331), ЦСКА (11),

391

Кривбасс (49)

3.

Игорь ШУХОВЦЕВ

Нива В (17), Одесса (12),

349

Ильичевец (244), Арсенал (9),

Таврия (9), Заря (57), Металлист (1)

4.

Андрей ПЯТОВ

Ворскла (43), Шахтер (300)

343

5.

Виталий РЕВА

ЦСКА/Арсенал (262), Динамо (50),

341

Таврия (13), Оболонь (10),

Кривбасс (6)

5.

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Верес (32), Металлист (12),

328

Черноморец (51), Ворскла (212),

Металлург Д (21)

7.

Дмитрий ШУТКОВ

Шахтер

266

8.

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия (131), Арсенал (11),

252

Металлург Д (36), Сталь Км (49),

Рух (25)

9.

Андрей НИКИТИН

Заря (117), Шахтер (13),

244

Металлург Д (68), Ильичевец (46)

10.

Андрей ГЛУЩЕНКО

Торпедо (51), Звезда (26),

226

Металлург З (141),Ильичевец (8)

11.

Николай МЕДИН

Днепр

205

12.

Александр БАНДУРА

Таврия (5), Металлург Д (89),

200

Сталь Км (9), Верес (30), Львов (30),

Рух (26), Минай (11)

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Источник Sport.ua
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