Александр Бандура провел 200-й матч в чемпионатах Украины
36-летний голкипер защищал в УПЛ цвета семи клубов
Матч против «Руха» (1:1) стал 200-м для 36-летнего голкипера закарпатцев Александра Бандуры в чемпионатах Украины. Он стал 12-м вратарем, достигшим этого рубежа в УПЛ. 89 встреч Бандура отыграл за донецкий «Металлург», по 30 – за «Верес» и «Львов», 26 – за «Рух», 11 – за «Минай», 9 за каменскую «Сталь» и 5 - за «Таврию». В двух сотнях матчей Александр пропустил 251 мяч, отыграв при этом на «ноль» 60 игр.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари, проведшие 200 матчей в чемпионатах Украины
|
|
Вратарь
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
426
|
2.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист (331), ЦСКА (11),
|
391
|
|
|
Кривбасс (49)
|
|
3.
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Нива В (17), Одесса (12),
|
349
|
|
|
Ильичевец (244), Арсенал (9),
|
|
|
|
Таврия (9), Заря (57), Металлист (1)
|
|
4.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Ворскла (43), Шахтер (300)
|
343
|
5.
|
Виталий РЕВА
|
ЦСКА/Арсенал (262), Динамо (50),
|
341
|
|
|
Таврия (13), Оболонь (10),
|
|
|
|
Кривбасс (6)
|
|
5.
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Верес (32), Металлист (12),
|
328
|
|
|
Черноморец (51), Ворскла (212),
|
|
|
|
Металлург Д (21)
|
|
7.
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
Шахтер
|
266
|
8.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия (131), Арсенал (11),
|
252
|
|
|
Металлург Д (36), Сталь Км (49),
|
|
|
|
Рух (25)
|
|
9.
|
Андрей НИКИТИН
|
Заря (117), Шахтер (13),
|
244
|
|
|
Металлург Д (68), Ильичевец (46)
|
|
10.
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Торпедо (51), Звезда (26),
|
226
|
|
|
Металлург З (141),Ильичевец (8)
|
|
11.
|
Николай МЕДИН
|
Днепр
|
205
|
12.
|
Александр БАНДУРА
|
Таврия (5), Металлург Д (89),
|
200
|
|
|
Сталь Км (9), Верес (30), Львов (30),
|
|
|
|
Рух (26), Минай (11)
|
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