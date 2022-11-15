Рафаэль Надаль – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP
15 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.
В первом матче второго тура Зеленой группы сразятся Рафаэль Надаль из Испании и Феликс Оже-Альяссим из Канады. Начало встречи в 15:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались дважды, канадец пока не выигрывал.
Позже в этой группе норвежец Каспер Рууд сыграет против американца Тэйлора Фритца.
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
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