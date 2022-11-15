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ATP
15 ноября 2022, 15:00 | Обновлено 15 ноября 2022, 15:08
206
0

Рафаэль Надаль – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP

15 ноября 2022, 15:00 | Обновлено 15 ноября 2022, 15:08
206
0
Рафаэль Надаль – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

15 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.

В первом матче второго тура Зеленой группы сразятся Рафаэль Надаль из Испании и Феликс Оже-Альяссим из Канады. Начало встречи в 15:00 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались дважды, канадец пока не выигрывал.

Позже в этой группе норвежец Каспер Рууд сыграет против американца Тэйлора Фритца.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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Рафаэль Надаль Итоговый турнир ATP смотреть онлайн Феликс Оже-Альяссим
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Источник Sport.ua
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