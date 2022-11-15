ДЖОКОВИЧ – про участие на Australian Open: «Официальных новостей нет. Ждем»

21-кратный чемпион турниров серии Grand Slam Новак Джокович дал большую пресс-конференцию после победы над Циципасом на Итоговом турнире АТР:

– Насколько сложно быть суперзвездой на полставки? Вы играете часть года, потом очень долго не играете, а потом возвращаетесь на довольно высоком уровне.

– Могу сказать, что этот год отличался от остальных сезонов, которые я провел в Туре. Обстоятельства сложились очень непредсказуемо и необычно, особенно в первые пару месяцев. Было трудно найти баланс и играть в свой лучший теннис с учетом того, что происходило за пределами корта после Австралии.

Но думаю, что к концу грунтового сезона я заиграл так, как хочу, на нужном мне уровне. Уимблдон был для меня очень важен, и на протяжении моей карьеры он всегда появляется в нужное время. Конечно, это был успешный турнир, и я взял титул. Это было огромное облегчение, но в то же время и огромный заряд уверенности.

Мне кажется, все турниры после Уимблдона я провел на высоком уровне. Я выиграл два трофея и сыграл в финале на третьем турнире. Я хорошо начал этот Итоговый турнир.

Все игроки говорили, что здесь каждый матч – это финал, и, по правде говоря, здесь нет явных фаворитов. Нужно с самого начала показывать сильную игру. Сегодня мне это удалось.

– Пару недель назад вы сказали сербскому журналисту, что сейчас ваши юристы работают с австралийскими властями, чтобы выяснить, сможете ли вы туда поехать. Есть новости об этом?

– Нет, официальных новостей пока нет. Мы ждем. Они общаются с правительством Австралии. Это все, что я могу сказать на этот момент.

Ранее стало известно, что Джоковичу отменят запрет на въезд. Официально об этом пока что не сообщалось.