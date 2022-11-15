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  4. Вымучил. Джокович получит визу и сыграет на Australia Open
Australian Open
15 ноября 2022, 11:28 |
223
0

Вымучил. Джокович получит визу и сыграет на Australia Open

Легендарный серб сыграет в Австралии

15 ноября 2022, 11:28 |
223
0
Вымучил. Джокович получит визу и сыграет на Australia Open
Instagram. Новак Джокович

21-кратный чемпионат турниров серии Grand Slam Новак Джокович сыграет на Australian Open.

Сообщается, что Новак получит визу и сможет принять участие в первом крупном турнире сезона.

Министр иммиграции Австралии Эндрю Джайлс отменит трехлетний запрет на въезд в страну. Чтобы это сделать, министр должен быть уверен, что существуют веские обстоятельства, позволяющие вернуться человеку с аннулированной визой.

Отметим, что Джокович автоматически получил запрет на въезд после того, как была аннулирована его виза. Прошлое правительство официально признало его угрозой общественной безопасности, потому что он может спровоцировать антипрививочные настроения.

Новак не вакцинировался от короновируса. Именно из-за этого его по итогу и не допустили к Australian Open 2022.

После этого случая Новак весь сезон пытался доказать свою правоту и делал все возможное, чтобы поехать на турнир в 2023 году.

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Australian Open Новак Джокович виза
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Источник The Guardian
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