Украина. Премьер лига15 ноября 2022, 11:22 | Обновлено 15 ноября 2022, 11:23
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Днепр-1 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 ноября в 13:00 поединок 14-го тура чемпионата УПЛ
15 ноября 2022, 11:22 | Обновлено 15 ноября 2022, 11:23
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В субботу, 19 ноября, состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет донецкий «Шахтер».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Шахтер».
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