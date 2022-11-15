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Украина. Премьер лига
15 ноября 2022, 11:05 | Обновлено 15 ноября 2022, 11:20
267
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер

В Ужгороде состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги

15 ноября 2022, 11:05 | Обновлено 15 ноября 2022, 11:20
267
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
СК Днепр-1

В субботу, 19 ноября, состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет донецкий «Шахтер».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Шахтер».

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Источник Sport.ua
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