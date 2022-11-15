Украина. Премьер лига15 ноября 2022, 11:05 | Обновлено 15 ноября 2022, 11:20
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
В Ужгороде состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги
15 ноября 2022, 11:05 | Обновлено 15 ноября 2022, 11:20
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В субботу, 19 ноября, состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет донецкий «Шахтер».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Шахтер».
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