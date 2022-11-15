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Украина. Первая лига
15 ноября 2022, 10:55 | Обновлено 15 ноября 2022, 10:56
380
0

Первая лига. Эпицентр, Оболонь и ЛНЗ обеспечили себе чемпионский раунд

Обзор 12 тура Первой лиги Украины

15 ноября 2022, 10:55 | Обновлено 15 ноября 2022, 10:56
380
0
Первая лига. Эпицентр, Оболонь и ЛНЗ обеспечили себе чемпионский раунд
ФК Оболонь

11-13 ноября состоялись матчи 12 тура Первой лиги Украины. По итогам этих поединков определились новые участники «чемпионского раунда». Тур получился достаточно голевым – в восьми поединках было забито 22 мяча (в среднем почти три гола за матч). Также судьи назначили четыре пенальти, которые были реализованы.

«Эпицентр» снова оказался сильнее «Карпат». Если в первом круге подопечные Сергея Нагорняка обыграли львовян на выезде со счетом 2:0, то в этот раз коллектив из Каменец-Подольского одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Евгения Шевченко в первом тайме. Эта виктория позволила «Эпицентру» обеспечить себе досрочный выход в «чемпионский раунд» Первой лиги. На данный момент команда Нагорняка с 23 очками идет третьей. «Карпаты», которые с 25 баллами идут вторыми, также гарантировали себе попадание в первую восьмерку. Отметим, что для вратаря «Эпицентра» Сергея Чернобая в текущем сезоне это пятый матч на «ноль».

Снова одержало победу «Полесье», которое также сыграет в «чемпионском раунде». Житомирская команда проиграла первый тайм «Буковине» после автогола Филиппа Будковского. Но в дебюте второй половины встречи Владислав Вакула сравнял счет. А на 68 минуте Будковский исправился за автогол и забил второй мяч в ворота коллектива из Черновцова. «Полесье» после этой победы с 34 очками в активе уверенно лидирует в Группе А Первой лиги. К слову, житомирцы гарантировали себе победу в Группе А. В свою очередь, Будковский с десятью голами в активе уверенно лидирует в бомбардирской гонке Первой лиги.

«Нива» расписала мировую 1:1 с «ФСК Мариуполь». На гол Зиня в первом тайме мариупольцы ответили реализованным пенальти в исполнении Доброхотова уже на 89 минуте встречи.

Также вничью только со счетом 2:2 сыграли «Диназ» и «Прикарпатье». На голы Корешкова и Клименко команда из Ивано-Франковска ответила точными ударами Орынчака и Барчука.

Отметим, что у четвертой «Нивы» 16 очков, а у пятого «Прикарпатья» 15 баллов. В оставшихся двух турах первого этапа этого сезона Первой лиги решится, какая из этих команд попадет в «чемпионский раунд», куда выходят восемь клубов.

В Группе Б обеспечили себе выход в «чемпионский раунд» «Оболонь» и «ЛНЗ», которые сыграли в ничьи. «Пивовары» расписали мировую 0:0 с «Горняком-Спорт» (вратарь киевлян Назарий Федоривский шестой раз в сезоне сыграл на «ноль»), а «ЛНЗ» в результативном поединке сыграл 2:2 с «Черниговом». При чем Сторчоус принес черкащанам ничью, забив мяч уже на 90+1 минуте встречи. «ЛНЗ» с 24 очками идет первым в Группе Б, а «Оболонь» с 23 баллами расположилась на второй позиции. Эти команды вместе с «Полесьем», «Карпатами» и «Эпицентром» гарантировали себе попадание в первую восьмерку.

ФК ЛНЗ

«Металлург» благодаря голу Сидорова со счетом 1:0 победил в матче со «Скоруком». А «Кремень» в самом голевом поединке тура обыграл со счетом 4:3 «Полтаву». Отметим, что команда из Кременчуга к 74 минуте вела в счете 4:1 – на гол Коваленко подопечные Романа Локтионова ответили точными ударами Азизова, Вивдича и дублем Галаты. Но уже под занавес встречи полтавчане отыграли два голами усилиями Стрельцова и Савенкова. Могли «муниципалы» из Полтавы и сравнять счет, но «Кремень» удержал победный счет. К слову, команда из Кременчуга сейчас с 18 очками идет третьей в Группе Б, а «Металлург» с 16 баллами расположился на четвертой позиции. Добавим, что у Сидорова и Галаты на данный момент по шесть голов в активе. Также стоит обратить внимание на тот факт, как «Кремень» поддерживает реноме команды, в матчах с участием которой забивается больше всего голов. После результативного поединка с «Полтавой» у кременчужан 44 забитых мяча в активе.

Первая лига. Группа А. 12 тур

11 ноября

«Эпицентр» – «Карпаты» – 1:0
Гол: Шевченко, 38.

12 ноября

«Нива» Т – «ФСК Мариуполь» – 1:1
Голы: Зинь, 27 – Доброхотов, 89 (с пенальти).

13 ноября

«Диназ» – «Прикарпатье» – 2:2
Голы: Корешков, 51, Клименко, 61 – Орынчак, 24, Барчук, 63.
Удаление: Белоус, 79 («Диназ»).

«Буковина» – «Полесье» – 1:2
Голы: Будковский, 37 (автогол) – Вакула, 47, Будковский, 68.

Первая лига. Группа Б

11 ноября

«Металлург» З – «Скорук» – 1:0
Гол: Сидоров, 11.

«Кремень» – «Полтава» – 4:3
Голы: Азизов, 12 (с пенальти), Галата, 31, 70, Вивдич, 74 – Коваленко, 54 (с пенальти), Стрельцов, 86, Савенков, 89.

12 ноября

«Оболонь» – «Горняк-Спорт» – 0:0

«ЛНЗ» – «Чернигов» – 2:2
Голы: Долинский, 27, Сторчоус, 90+1 (с пенальти) – Кулык, 42, Сыраш, 57.

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Источник Sport.ua
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