Михаил МУДРИК: «Сильно ли огорчусь, если зимой не состоится трансфер?»

21-летний вингер донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о желании сменить клубную прописку.

«Думал ли о том, чтобы играть с Зинченко на одном фланге в «Арсенале»? Да. Это подкупает, что в команде есть украинец. Кстати, неожиданностью стало, сколько болельщиков Арсенала мне писали, чтобы я переходил к ним, что я им нужен. Фанаты ни одного клуба так не писали, как они. Это приятно.

Сильно ли огорчусь, если зимой не состоится трансфер? (после паузы, - Прим.) Да», – рассказал Мудрик.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» оценивает Мудрика в 100 миллионов евро.