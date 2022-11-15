Михаил МУДРИК: «Сильно ли огорчусь, если зимой не состоится трансфер?»
Талантливый вингер «Шахтера» хочет получить новый вызов
21-летний вингер донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о желании сменить клубную прописку.
«Думал ли о том, чтобы играть с Зинченко на одном фланге в «Арсенале»? Да. Это подкупает, что в команде есть украинец. Кстати, неожиданностью стало, сколько болельщиков Арсенала мне писали, чтобы я переходил к ним, что я им нужен. Фанаты ни одного клуба так не писали, как они. Это приятно.
Сильно ли огорчусь, если зимой не состоится трансфер? (после паузы, - Прим.) Да», – рассказал Мудрик.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» оценивает Мудрика в 100 миллионов евро.
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