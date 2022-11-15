ITF15 ноября 2022, 09:59 |
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Завацкая разгромила соперницу в стартовом матче на 60-тысячнике в Японии
Украинская теннисистка вышла во второй раунд на соревнованиях в Токио
15 ноября 2022, 09:59 |
164
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 340) в 1/16 финала хардового 60-тысячника в Токио (Япония) уверенно разобралась с Рина Сайго (Япония, WTA 472) в двух сетах за 56 минут.
ITF W60 Токио. Хард. 1/2 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Рина Сайго (Япония) – 6:1, 6:1
Отметим, что ранее Завацкая сыграла за сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг в матче против Японии. Катарина выиграла второй одиночный матч в противостоянии команд.
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