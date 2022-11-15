Завацкая разгромила соперницу в стартовом матче на 60-тысячнике в Японии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 340) в 1/16 финала хардового 60-тысячника в Токио (Япония) уверенно разобралась с Рина Сайго (Япония, WTA 472) в двух сетах за 56 минут.

ITF W60 Токио. Хард. 1/2 финала

Катарина Завацкая (Украина) – Рина Сайго (Япония) – 6:1, 6:1

Отметим, что ранее Завацкая сыграла за сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг в матче против Японии. Катарина выиграла второй одиночный матч в противостоянии команд.