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  4. Завацкая разгромила соперницу в стартовом матче на 60-тысячнике в Японии
ITF
15 ноября 2022, 09:59 |
164
0

Завацкая разгромила соперницу в стартовом матче на 60-тысячнике в Японии

Украинская теннисистка вышла во второй раунд на соревнованиях в Токио

15 ноября 2022, 09:59 |
164
0
Завацкая разгромила соперницу в стартовом матче на 60-тысячнике в Японии
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 340) в 1/16 финала хардового 60-тысячника в Токио (Япония) уверенно разобралась с Рина Сайго (Япония, WTA 472) в двух сетах за 56 минут.

ITF W60 Токио. Хард. 1/2 финала

Катарина Завацкая (Украина) – Рина Сайго (Япония) – 6:1, 6:1

Отметим, что ранее Завацкая сыграла за сборную Украины на Кубке Билли Джин Кинг в матче против Японии. Катарина выиграла второй одиночный матч в противостоянии команд.

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Катарина Завацкая ITF Токио
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Источник Sport.ua
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