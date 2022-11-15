Сборная Ганы назвала заявку на ЧМ-2022

Стала известна окончательная заявка национальной сборной Ганы на чемпионат мира 2022 по футболу в Катаре.

Вратари: Манаф Нуруден («Эйпен»), Данлад Ибрагим («Асанте Котоко»), Лоуренс Ати-Зиги («Санкт-Галлен»).

Защитники: Денис Одои («Фулхэм»), Тарик Лэмпти («Брайтон»), Алиду Сейду («Клермон»), Даниэль Амарти («Лестер»), Джозеф Айду («Сельта»), Александер Джику («Страсбур»), Мохаммед Салису («Саутгемптон»), Абдул-Рахман Баба («Рединг»), Гидеон Менса («РБ Зальцбург»).

Полузащитники: Андре Айю («Аль-Садд»), Томас Парти («Арсенал»), Элиша Овусу («Генк»), Салис Абдул Самед («Ланс»), Мохаммед Кудус («Аякс»), Даниэль-Кофи Киере («Фрайбург»).

Нападающие: Даниель Африйе («Аккра Хартс оф Оук»), Камал Дин Сулемана («Ренн»), Иссааку Абдул Фатаву («Спортинг»), Осман Букари («Црвена Звезда»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Антуан Семеньо («Бристоль Сити»), Джордан Айю («Кристал Пэлас»), Камал Сова («Брюгге»).

На ЧМ-2022 сборная Ганы сыграет в группе с Португалией, Уругваем и Южной Кореей.