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Чемпионат мира
15 ноября 2022, 07:58 | Обновлено 15 ноября 2022, 08:12
168
0

Стала известна заявка Эквадора на ЧМ-2022

Соперниками эквадорцев на групповом этапе станут Сенегал, Нидерланды и Катар

15 ноября 2022, 07:58 | Обновлено 15 ноября 2022, 08:12
168
0
Стала известна заявка Эквадора на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренерский штаб сборной Эквадора определился с окончательным составом на чемпионат мира в Катаре. В заявку из 26 футболистов вошли:

Вратари: Александер Домингес («ЛДУ Кито»), Эрнан Галиндес («Универсидад Католика»), Мойсес Рамирес («Индепендьенте дель Валье»).

Защитники: Анхело Пресиадо («Генк»), Вильям Пачо («Антверпен»), Роберт Арболеда («Сан-Паулу»), Джексон Поросо («Труа»), Феликс Торрес («Сантос Лагуна»), Пьеро Инкапье («Байер»), Хавьер Арреага («Сиэтл Саундерс»), Первис Эступиньян («Брайтон энд Хоув Альбион»), Диего Паласиос («Лос-Анджелес»).

Полузащитники: Карлос Груэсо («Аугсбург»), Мойсес Кайседо («Брайтон энд Хоув Альбион»), Хосе Сифуэнтес («Лос-Анджелес»), Джегсон Мендес («Лос-Анджелес»), Алан Франко («Атланта Юнайтед»), Гонсало Плата («Спортинг»), Анхель Мена («Леон»), Джереми Сармиенто («Брайтон энд Хоув Альбион»), Айртон Пресьядо («Сантос Лагуна»), Ромарио Ибарра («Пачука»).

Нападающие: Эннер Валенсия («Фенербахче»), Микаэль Эстрада («Крус Асуль»), Джоркаефф Реаско («Ньюэллс Олд Бойз»), Кевин Родригес («Имбабура»).

Напомним, Эквадор будет выступать на ЧМ-2022 в группе А, где его соперниками станут Сенегал, Нидерланды и Катар.

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Источник Sport.ua
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