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  4. Легенда АПЛ считает, что Роналду должен был уйти из МЮ ещё летом
Англия
15 ноября 2022, 06:01 |
274
0

Легенда АПЛ считает, что Роналду должен был уйти из МЮ ещё летом

Тедди Шерингем понимает, что Роналду больше не помощник для МЮ

15 ноября 2022, 06:01 |
274
0
Легенда АПЛ считает, что Роналду должен был уйти из МЮ ещё летом
Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лучших форвардов в истории АПЛ Тедди Шерингем считает, что Криштиану Роналду должен был уйти из «Манчестер Юнайтед» ещё летом.

«Он сказал, что его не уважают и он сам не уважает тренера. Когда кто-то рассказывает такое, всегда будет очень много недовольных болельщиков «Юнайтед», когда они все это прочитают.

Определенно, Роналду пора уйти. Пути назад нет. Он должен был уйти перед началом сезона, но не ушел, они пытались работать в этих условиях. Думаю, ему нужно уйти сейчас", – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед»

Шерингем в МЮ играл с 1997 по 2001 год. За это время в АПЛ он отличился 31 раз за 104 матча. Португалец в интервью Пирсу Моргану раскритиковал наставника команды и руководство клуба.

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Тедди Шерингем Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник Daily Mail
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