Пути домой нет. Спортинг не планирует подписывать Роналду
Рубен Аморим не видит Криштиану у себя в коллективе
Звездный игрок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не входит в планы лиссабонского «Спортинга». Об этом сообщил приближенный к португальскому гранду журналист Педру Сепульведа.
«Я в очередной раз пытался узнать, есть ли шансы, что «Спортинг» подпишет Роналду. Ответ остается прежним: нет ни единого шанса на зимний трансфер. И Криштиану не вписывается в проект Рубена Аморима», – сказал он.
Роналду является воспитанником «Спортинга», именно из этого клуба Криштиану перешел в МЮ в 2003 году. За «львов» Криштиану во всех турнирах отыграл 31 матч, забил 5 голов.
Напомним, в интервью Пирсу Моргану футболист раскритиковал свой нынешний клуб, что ещё больше увеличило шансы на его уход.
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