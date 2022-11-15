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Англия
15 ноября 2022, 01:23 | Обновлено 15 ноября 2022, 01:24
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Пути домой нет. Спортинг не планирует подписывать Роналду

Рубен Аморим не видит Криштиану у себя в коллективе

15 ноября 2022, 01:23 | Обновлено 15 ноября 2022, 01:24
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0
Пути домой нет. Спортинг не планирует подписывать Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный игрок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не входит в планы лиссабонского «Спортинга». Об этом сообщил приближенный к португальскому гранду журналист Педру Сепульведа.

«Я в очередной раз пытался узнать, есть ли шансы, что «Спортинг» подпишет Роналду. Ответ остается прежним: нет ни единого шанса на зимний трансфер. И Криштиану не вписывается в проект Рубена Аморима», – сказал он.

Роналду является воспитанником «Спортинга», именно из этого клуба Криштиану перешел в МЮ в 2003 году. За «львов» Криштиану во всех турнирах отыграл 31 матч, забил 5 голов.

Напомним, в интервью Пирсу Моргану футболист раскритиковал свой нынешний клуб, что ещё больше увеличило шансы на его уход.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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