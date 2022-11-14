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  4. Итоговый турнир. Джокович стартовал с победы над Циципасом
ATP
14 ноября 2022, 23:58 |
204
0

Итоговый турнир. Джокович стартовал с победы над Циципасом

Серб справился с соперником в двух сетах

14 ноября 2022, 23:58 |
204
0
Итоговый турнир. Джокович стартовал с победы над Циципасом
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Новак Джокович стартовал на Итоговом турнире АТР в итальянском Турине с победы. В первом туре серб в двух сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса, судьба второго сета решалась на тай-брейке. Матч продолжался 1 час и 40 минут.

1-й тур. Красная группа

Стефанос Циципас (Греция) – Новак Джокович (Сербия) – 4:6, 6:7 (4)

Вчера Рафаэль Надаль в двух сетах неожиданно проиграл американцу Тэйлору Фрицу.

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Новак Джокович Стефанос Циципас Итоговый турнир ATP
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Источник Sport.ua
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