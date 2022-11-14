Итоговый турнир. Джокович стартовал с победы над Циципасом

Новак Джокович стартовал на Итоговом турнире АТР в итальянском Турине с победы. В первом туре серб в двух сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса, судьба второго сета решалась на тай-брейке. Матч продолжался 1 час и 40 минут.

1-й тур. Красная группа

Стефанос Циципас (Греция) – Новак Джокович (Сербия) – 4:6, 6:7 (4)

Вчера Рафаэль Надаль в двух сетах неожиданно проиграл американцу Тэйлору Фрицу.