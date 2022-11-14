Пирс МОРГАН: «Роналду сам попросил меня сделать интервью»

Скандальное интервью Криштиану Роналду с резкой критикой «Манчестер Юнайтед» всколыхнуло всю футбольную общественность. Журналист Пирс Морган, который и записал это интервью с Роналду, сообщил о том, что инициатором их интервью был сам португалец:

«Я не просил Криштиану об интервью, он сам попросил меня это сделать. Все произошло недавно. Думаю, ни для кого не секрет, что Роналду испытывал настоящее разочарование по поводу того, что происходило в «Манчестер Юнайтед» последний год.

Роналду почувствовал, что пора высказаться. Он знал, что это будет «взрывоопасно» и вызовет ажиотаж. Криштиану знал, что люди будут его критиковать. Но он также знал, что все сказанное – правда и что пора высказаться. Иногда правда может ранить».