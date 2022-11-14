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  4. Пирс МОРГАН: «Роналду сам попросил меня сделать интервью»
Англия
14 ноября 2022, 22:09 |
837
0

Пирс МОРГАН: «Роналду сам попросил меня сделать интервью»

Журналист рассказал о скандальном интервью форварда «Манчестер Юнайтед»

14 ноября 2022, 22:09 |
837
0
Пирс МОРГАН: «Роналду сам попросил меня сделать интервью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Скандальное интервью Криштиану Роналду с резкой критикой «Манчестер Юнайтед» всколыхнуло всю футбольную общественность. Журналист Пирс Морган, который и записал это интервью с Роналду, сообщил о том, что инициатором их интервью был сам португалец:

«Я не просил Криштиану об интервью, он сам попросил меня это сделать. Все произошло недавно. Думаю, ни для кого не секрет, что Роналду испытывал настоящее разочарование по поводу того, что происходило в «Манчестер Юнайтед» последний год.

Роналду почувствовал, что пора высказаться. Он знал, что это будет «взрывоопасно» и вызовет ажиотаж. Криштиану знал, что люди будут его критиковать. Но он также знал, что все сказанное – правда и что пора высказаться. Иногда правда может ранить».

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Пирс Морган Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник talkSPORT
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