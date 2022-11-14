Джузеппе МАРОТТА: «Роналду сложно переживать спад»
Гендиректор «Интера» – о скандальном интервью португальца
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал скандальное интервью Криштиану Роналду с резкой критикой «Манчестер Юнайтед»:
«Думаю, это следствие любви и страсти, которые он испытывает к футболу. Для него этот вид спорта был всем. Ему сложно переживать спад, особенно физический. Все-таки возраст не отменить, в 37 лет рефлексы уже другие. Ему приходится прикладывать гораздо больше усилий.
Великим чемпионам тяжело мириться с тем, что они приближаются к завершению карьеры. С человеческой точки зрения я могу его понять. С другой стороны, есть корпоративная этика, которую нужно уважать».
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