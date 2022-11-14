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  4. Джузеппе МАРОТТА: «Роналду сложно переживать спад»
Англия
14 ноября 2022, 20:01 |
209
0

Джузеппе МАРОТТА: «Роналду сложно переживать спад»

Гендиректор «Интера» – о скандальном интервью португальца

14 ноября 2022, 20:01 |
209
0
Джузеппе МАРОТТА: «Роналду сложно переживать спад»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал скандальное интервью Криштиану Роналду с резкой критикой «Манчестер Юнайтед»:

«Думаю, это следствие любви и страсти, которые он испытывает к футболу. Для него этот вид спорта был всем. Ему сложно переживать спад, особенно физический. Все-таки возраст не отменить, в 37 лет рефлексы уже другие. Ему приходится прикладывать гораздо больше усилий.

Великим чемпионам тяжело мириться с тем, что они приближаются к завершению карьеры. С человеческой точки зрения я могу его понять. С другой стороны, есть корпоративная этика, которую нужно уважать».

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