Джузеппе МАРОТТА: «Роналду сложно переживать спад»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал скандальное интервью Криштиану Роналду с резкой критикой «Манчестер Юнайтед»:

«Думаю, это следствие любви и страсти, которые он испытывает к футболу. Для него этот вид спорта был всем. Ему сложно переживать спад, особенно физический. Все-таки возраст не отменить, в 37 лет рефлексы уже другие. Ему приходится прикладывать гораздо больше усилий.

Великим чемпионам тяжело мириться с тем, что они приближаются к завершению карьеры. С человеческой точки зрения я могу его понять. С другой стороны, есть корпоративная этика, которую нужно уважать».