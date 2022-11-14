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  4. Много замен. Ротань назвал обновленный состав Украины U-21 на два матча
Молодежные турниры
14 ноября 2022, 16:27 |
590
1

Много замен. Ротань назвал обновленный состав Украины U-21 на два матча

По разным причинам в Грузию не поехали семь футболистов

14 ноября 2022, 16:27 |
590
1
Много замен. Ротань назвал обновленный состав Украины U-21 на два матча
УАФ. Руслан Ротань

Молодежная сборная Украины отправилась в Грузию, где в период с 16 по 22 ноября проведет учебно-тренировочный сбор, во время которого сыграет два контрольных поединка.

В составе нашей команды, ранее обнародованного главным тренером Русланом Ротанем, произошли значительные изменения. По разным причинам в Грузию не поехали Дидык, Драмбаев, Козик, Криськив, Очеретько, Микитишин и Шостак, а из резервного списка вызваны Бунчуков, Кулаковский, Михайленко и Якуба. Всего теперь в составе 22 исполнителя.

19 ноября украинцы встретятся с молодежной сборной Израиля, а 21-го – с молодежной сборной Грузии. Начало обоих матчей на поле Tbilisi Sea Technical Center Stadium – в 18:00 по местному времени (в 16:00 – по киевскому). Отметим, что оба соперника сине-желтых также являются участниками Евро-2023 (U-21): Грузия – в роли хозяина, а Израиль – преодолев отбор, в котором опередил, в частности, Польшу, Венгрию (в группе) и Ирландию (в плей -офф).

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Яков Кинарейкин («Днепр-1»), Денис Твардовский («Шахтер»), Кирилл Фесюн («Колос»).

Защитники: Ростислав Лях, Виталий Роман, Денис Слюсарь (все – «Рух»), Марьян Фарина («Шахтер»), Максим Таловеров («Слован», Чехия), Денис Кузик («Колос»), Роман Якуба («Валмиера», Латвия).

Полузащитники: Максим Брагару («Черноморец»), Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Алексей Кащук («Сабах», Азербайджан), Даниил Кравчук («Ингулец»), Максим Кучерявый («Сент-Джонстон», Шотландия), Марко Сапуга («Рух»), Денис Бунчуков («Серен», Бельгия), Артем Кулаковский («Ворскла»), Николай Михайленко («Заря»).

Нападающие: Богдан Вьюник («Цюрих», Швейцария), Даниил Гончарук («Ллейда», Испания), Николай Кухаревич («Гиберниан», Шотландия).

Напомним, что по итогам жеребьевки Евро-2023 (U-21), состоявшейся 18 октября, Украина попала в группу В, где встретится с Румынией, Испанией и Хорватией. Наша команда начнет свой путь поединком против Хорватии, который состоится 21 июня в следующем году в румынском Бухаресте.

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Источник Sport.ua
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Gargantua
это, я так понимаю, смотр резерва
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