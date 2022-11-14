ФОТО. Набрал солидности. Экс-лидер Аталанты возобновил карьеру в Словении

34-летний нападающий Йосип Иличич, который летом покинул «Аталанту», возобновил карьеру.

Опытный футболист подписал контракт со словенским «Марибором», в котором выступал в 2010-м.

Судя по фотографиям, Йосип ни в чем себе не отказывал в последние полгода. Набирать былую форму ему придется довольно долго, если это теперь вообще возможно.

Отметим, что на счету Иличича 80 матчей в составе сборной Словении и 16 забитых голов.