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Италия
14 ноября 2022, 16:10 |
942
1

ФОТО. Набрал солидности. Экс-лидер Аталанты возобновил карьеру в Словении

Йосип Иличич хорошо провел последние полгода

14 ноября 2022, 16:10 |
942
1
ФОТО. Набрал солидности. Экс-лидер Аталанты возобновил карьеру в Словении
Getty Images/Global Images Ukraine. Йосип Иличич

34-летний нападающий Йосип Иличич, который летом покинул «Аталанту», возобновил карьеру.

Опытный футболист подписал контракт со словенским «Марибором», в котором выступал в 2010-м.

Судя по фотографиям, Йосип ни в чем себе не отказывал в последние полгода. Набирать былую форму ему придется довольно долго, если это теперь вообще возможно.

Отметим, что на счету Иличича 80 матчей в составе сборной Словении и 16 забитых голов.

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Йосип Иличич Марибор Аталанта фото
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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OKs100
Так почти все бывшие футболисты за год-два набирают лишние 30-40 кг, а некоторые даже 60 кг за один год.
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