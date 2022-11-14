Италия14 ноября 2022, 16:10 |
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ФОТО. Набрал солидности. Экс-лидер Аталанты возобновил карьеру в Словении
Йосип Иличич хорошо провел последние полгода
14 ноября 2022, 16:10 |
942
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34-летний нападающий Йосип Иличич, который летом покинул «Аталанту», возобновил карьеру.
Опытный футболист подписал контракт со словенским «Марибором», в котором выступал в 2010-м.
Судя по фотографиям, Йосип ни в чем себе не отказывал в последние полгода. Набирать былую форму ему придется довольно долго, если это теперь вообще возможно.
Отметим, что на счету Иличича 80 матчей в составе сборной Словении и 16 забитых голов.
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Комментарии 1
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Так почти все бывшие футболисты за год-два набирают лишние 30-40 кг, а некоторые даже 60 кг за один год.
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