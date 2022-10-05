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05 октября 2022, 15:16 | Обновлено 05 октября 2022, 15:17
855
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Аталанты стал игроком словенского клуба

Йосип Иличич возвращается в родную гавань

05 октября 2022, 15:16 | Обновлено 05 октября 2022, 15:17
855
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Аталанты стал игроком словенского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Словенский «Марибор» официально сообщил о подписании контракта с Йосипом Иличичем. Соглашение с 34-летним словенцем рассчитано на три года – до лета 2025 года.

Иличич перешел в «Марибор» на правах свободного агента. В конце августа он расторг контракт с «Аталантой», за которую выступал с 2017 года.

Ранее Иличич уже выступал за «Марибор» в сезоне 2010/2011. Он провел за команду 11 матчей и забил 4 гола.

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Марибор Йосип Иличич Аталанта свободный агент
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Источник Sport.ua
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