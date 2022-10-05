ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Аталанты стал игроком словенского клуба
Йосип Иличич возвращается в родную гавань
Словенский «Марибор» официально сообщил о подписании контракта с Йосипом Иличичем. Соглашение с 34-летним словенцем рассчитано на три года – до лета 2025 года.
Иличич перешел в «Марибор» на правах свободного агента. В конце августа он расторг контракт с «Аталантой», за которую выступал с 2017 года.
Ранее Иличич уже выступал за «Марибор» в сезоне 2010/2011. Он провел за команду 11 матчей и забил 4 гола.
3, 2, 1… Jojo, dobrodošel doma!— NK Maribor (@nkmaribor) October 5, 2022
Pogodba do 2025, dres s št. 72. Uradna predstavitev danes ob 17. uri na osrednjem prireditvenem prostoru v nakupovalnem središču Europark.
➡️ https://t.co/FQOwBxRwVB#MiSkupajEnoSmo #VijolčnaJeLjubezenVečna pic.twitter.com/lpkDrP1G7R
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