ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидер Аталанты стал игроком словенского клуба

Словенский «Марибор» официально сообщил о подписании контракта с Йосипом Иличичем. Соглашение с 34-летним словенцем рассчитано на три года – до лета 2025 года.

Иличич перешел в «Марибор» на правах свободного агента. В конце августа он расторг контракт с «Аталантой», за которую выступал с 2017 года.

Ранее Иличич уже выступал за «Марибор» в сезоне 2010/2011. Он провел за команду 11 матчей и забил 4 гола.