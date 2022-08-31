ОФИЦИАЛЬНО. Йосип Иличич покинул Аталанту

«Аталанта» официально сообщила о прекращении сотрудничества с одним из лидеров команды, Йосипом Иличичем. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Причины такого решения не называются. В последние годы в СМИ неоднократно появлялись сообщения о депрессии Иличича, связанной с семейными обстоятельствами.

Иличич выступал за «Аталанту» с 2017 года. Суммарно провел 173 матча, в которых забил 60 голов и сделал 44 ассиста.