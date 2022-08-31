Италия31 августа 2022, 21:29 | Обновлено 31 августа 2022, 21:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Йосип Иличич покинул Аталанту
Минус конкурент для Руслана Малиновского
31 августа 2022, 21:29 | Обновлено 31 августа 2022, 21:30
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«Аталанта» официально сообщила о прекращении сотрудничества с одним из лидеров команды, Йосипом Иличичем. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Причины такого решения не называются. В последние годы в СМИ неоднократно появлялись сообщения о депрессии Иличича, связанной с семейными обстоятельствами.
Иличич выступал за «Аталанту» с 2017 года. Суммарно провел 173 матча, в которых забил 60 голов и сделал 44 ассиста.
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