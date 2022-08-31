Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Йосип Иличич покинул Аталанту
Италия
31 августа 2022, 21:29 | Обновлено 31 августа 2022, 21:30
2085
0

ОФИЦИАЛЬНО. Йосип Иличич покинул Аталанту

Минус конкурент для Руслана Малиновского

31 августа 2022, 21:29 | Обновлено 31 августа 2022, 21:30
2085
0
ОФИЦИАЛЬНО. Йосип Иличич покинул Аталанту
ФК Аталанта

«Аталанта» официально сообщила о прекращении сотрудничества с одним из лидеров команды, Йосипом Иличичем. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Причины такого решения не называются. В последние годы в СМИ неоднократно появлялись сообщения о депрессии Иличича, связанной с семейными обстоятельствами.

Иличич выступал за «Аталанту» с 2017 года. Суммарно провел 173 матча, в которых забил 60 голов и сделал 44 ассиста.

По теме:
Тоттенхэм – все! Малиновского не будет в лондонском клубе
Забарный уже не нужен? Тоттенхэм выкупил у Аталанты защитника
Марсель надеется подписать Малиновского. Руслан может стать 12 новичком
Аталанта Йосип Иличич
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Аталанта Бергамо
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий БЕРЕЗА: «Болельщики имеют право смотреть матчи Днепра-1 бесплатно»
Футбол | 31 августа 2022, 18:54 10
Юрий БЕРЕЗА: «Болельщики имеют право смотреть матчи Днепра-1 бесплатно»
Юрий БЕРЕЗА: «Болельщики имеют право смотреть матчи Днепра-1 бесплатно»

Президент «Днепра-1» - о телепуле УПЛ

ОФИЦИАЛЬНО. Морозюк покинул Черноморец
Футбол | 31 августа 2022, 14:51 2
ОФИЦИАЛЬНО. Морозюк покинул Черноморец
ОФИЦИАЛЬНО. Морозюк покинул Черноморец

Николай продолжит карьеру в зарубежном чемпионате

Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
Бокс | 30.08.2022, 21:15
Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
Теннис | 30.08.2022, 21:39
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
Футбол | 31.08.2022, 10:05
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Взяла реванш! Костюк пробилась во второй раунд US Open 2022
Взяла реванш! Костюк пробилась во второй раунд US Open 2022
31.08.2022, 03:25 3
Теннис
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
30.08.2022, 20:42 3
Футбол
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
30.08.2022, 11:29 7
Футбол
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
30.08.2022, 17:59 1
Бокс
ВИДЕО. Гол с 70 метров забит в чемпионате Аргентины
ВИДЕО. Гол с 70 метров забит в чемпионате Аргентины
30.08.2022, 03:33
Футбол
Сборная Украины уверенно победила Тунис на чемпионате мира по волейболу
Сборная Украины уверенно победила Тунис на чемпионате мира по волейболу
29.08.2022, 22:50 5
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
30.08.2022, 00:10 23
Футбол
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
29.08.2022, 22:55 50
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности