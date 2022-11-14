ВИДЕО. Мбаппе показал сопернику неприличный жест в подтрибунном помещении
Килиан сделал не самый лучший поступок
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после матча чемпионата Франции с «Осером» попал в скандал, показав неприличный жест сопернику.
Камеры засняли это в подтрибунном помещении. Мбаппе был раскритиковал за этот эпизод в соцсетях.
Матч между «ПСЖ» и «Осером» завершился разгромной победой парижан со счетом 5:0. Килиан открыл счет в этой встрече.
В текущем сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал пять результативных передач в 20 играх за клуб.
Con ustedes, el jugador más tonto del panorama actual. Les presento a Mbappé 🤡 pic.twitter.com/b0CQmMtP2C— What an idiot enjoyer (@deprtes4parodia) November 13, 2022
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