Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мбаппе показал сопернику неприличный жест в подтрибунном помещении
Франция
14 ноября 2022, 15:36 |
1484
0

ВИДЕО. Мбаппе показал сопернику неприличный жест в подтрибунном помещении

Килиан сделал не самый лучший поступок

14 ноября 2022, 15:36 |
1484
0
ВИДЕО. Мбаппе показал сопернику неприличный жест в подтрибунном помещении
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после матча чемпионата Франции с «Осером» попал в скандал, показав неприличный жест сопернику.

Камеры засняли это в подтрибунном помещении. Мбаппе был раскритиковал за этот эпизод в соцсетях.

Матч между «ПСЖ» и «Осером» завершился разгромной победой парижан со счетом 5:0. Килиан открыл счет в этой встрече.

В текущем сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал пять результативных передач в 20 играх за клуб.

По теме:
Захватывающий проект Паулу Фонсеки в Лилле
ПСЖ оценил Сона и готов к переговорам по нему
ПСЖ – Осер – 5:0. Видео голов и обзор матча
Осер Лига 1 чемпионат Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор Килиан Мбаппе
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 зимой попытается пригласить Тайсона
Футбол | 14 ноября 2022, 15:57 3
Днепр-1 зимой попытается пригласить Тайсона
Днепр-1 зимой попытается пригласить Тайсона

Экс-хавбек «Шахтера» и «Металлиста» может вернуться в УПЛ

ВИДЕО. Шахтер негодует: «Попробуйте найти офсайды во время забитых голов»
Футбол | 14 ноября 2022, 14:05 23
ВИДЕО. Шахтер негодует: «Попробуйте найти офсайды во время забитых голов»
ВИДЕО. Шахтер негодует: «Попробуйте найти офсайды во время забитых голов»

У «горняков» есть вопросы к судейству, их можно понять

Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче с Колосом: «Выиграли одно очко»
Футбол | 13.11.2022, 18:23
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче с Колосом: «Выиграли одно очко»
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче с Колосом: «Выиграли одно очко»
ВИДЕО. Мудрик в Арсенале, Аталанта проиграла, ставим на Ювентус
Футбол | 13.11.2022, 17:16
ВИДЕО. Мудрик в Арсенале, Аталанта проиграла, ставим на Ювентус
ВИДЕО. Мудрик в Арсенале, Аталанта проиграла, ставим на Ювентус
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Футбол | 14.11.2022, 03:00
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения
Луческу готов уйти на пенсию. Друг Мирчи назвал возможные сроки решения
12.11.2022, 16:38 15
Футбол
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
13.11.2022, 06:00
Другие виды
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
13.11.2022, 08:00
MMA
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
13.11.2022, 16:54 73
Футбол
ВСУ рассказали, куда оккупанты перекинут войска из-под Херсона
ВСУ рассказали, куда оккупанты перекинут войска из-под Херсона
12.11.2022, 19:18
Война
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
13.11.2022, 10:25 1
Футбол
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
13.11.2022, 15:54 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности