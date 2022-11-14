ВИДЕО. Мбаппе показал сопернику неприличный жест в подтрибунном помещении

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после матча чемпионата Франции с «Осером» попал в скандал, показав неприличный жест сопернику.

Камеры засняли это в подтрибунном помещении. Мбаппе был раскритиковал за этот эпизод в соцсетях.

Матч между «ПСЖ» и «Осером» завершился разгромной победой парижан со счетом 5:0. Килиан открыл счет в этой встрече.

В текущем сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал пять результативных передач в 20 играх за клуб.