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Чемпионат Франции
ПСЖ
13.11.2022, FT 5 : 0
Осер
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Франция
13 ноября 2022, 15:55 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:59
298
0

Мбаппе забил, Месси и Неймар не отличились. ПСЖ разгромил Осер

Парижани не оставили шансов гостям

13 ноября 2022, 15:55 | Обновлено 13 ноября 2022, 15:59
298
0
Мбаппе забил, Месси и Неймар не отличились. ПСЖ разгромил Осер
Twitter

В воскресенье, 13 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Осером».

Парижани ожидаемо победили. На 11-й минуте игры счет в матче открыл звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Со счетом 1:0 в пользу хозяев команды ушли на перерыв.

Второй тайм «ПСЖ» также начал активно. Уже на 51-й минуте преимущество парижан увеличил Карлос Солер, а спустя 6 минут Ашраф Хакими довел счет до разгромного. На 81-й минуте четвертій гол забил Ренату Санчеш, а жирную точку в матче поставил Уго Экитике спустя 3 минуты после гола португальца. Как итог – счет 5:0 и 7-й выигранный матч подряд команды из Парижа.

«ПСЖ» является лидером национального чемпионата. В активе команды – 41 очко после 15 туров. «Осер» занимает 15 строчку в таблице Лиги 1 с 13 пунктами.

Чемпионат Франции по футболу. 15-й тур

Лига 1. 13 ноября

«ПСЖ» – «Осер» – 5:0

Голы: Мбаппе, 11, Солер, 51, Хакими, 57, Санчес, 81, Экитике, 84

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Источник Sport.ua
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