Мбаппе забил, Месси и Неймар не отличились. ПСЖ разгромил Осер
Парижани не оставили шансов гостям
В воскресенье, 13 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Осером».
Парижани ожидаемо победили. На 11-й минуте игры счет в матче открыл звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Со счетом 1:0 в пользу хозяев команды ушли на перерыв.
Второй тайм «ПСЖ» также начал активно. Уже на 51-й минуте преимущество парижан увеличил Карлос Солер, а спустя 6 минут Ашраф Хакими довел счет до разгромного. На 81-й минуте четвертій гол забил Ренату Санчеш, а жирную точку в матче поставил Уго Экитике спустя 3 минуты после гола португальца. Как итог – счет 5:0 и 7-й выигранный матч подряд команды из Парижа.
«ПСЖ» является лидером национального чемпионата. В активе команды – 41 очко после 15 туров. «Осер» занимает 15 строчку в таблице Лиги 1 с 13 пунктами.
Чемпионат Франции по футболу. 15-й тур
Лига 1. 13 ноября
«ПСЖ» – «Осер» – 5:0
Голы: Мбаппе, 11, Солер, 51, Хакими, 57, Санчес, 81, Экитике, 84
𝐔𝐍𝐄 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 𝐀𝐔 𝐏𝐀𝐑𝐂 ! 🤩— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 13, 2022
Nos Parisiens s'imposent sur le score de 5⃣ buts à 0⃣ ! ✅#Ligue1 I #PSGAJA pic.twitter.com/qTo0gqUQei
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