Франция14 ноября 2022, 01:40 | Обновлено 14 ноября 2022, 02:27
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ПСЖ – Осер – 5:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Франции
14 ноября 2022, 01:40 | Обновлено 14 ноября 2022, 02:27
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В матче 15-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле разгромил «Осер» со счетом 5:0.
ПСЖ является лидером национального чемпионата. В активе команды – 41 очко после 15 туров. «Осер» занимает 15 строчку в таблице Лиги 1 с 13 пунктами.
Чемпионат Франции по футболу. 15-й тур
ПСЖ – «Осер» – 5:0
Голы: Мбаппе, 11, Солер, 51, Хакими, 57, Санчеш, 81, Экитике, 84
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (ПСЖ).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Ренату Саншеш (ПСЖ).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (ПСЖ).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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