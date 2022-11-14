В матче 15-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле разгромил «Осер» со счетом 5:0.

ПСЖ является лидером национального чемпионата. В активе команды – 41 очко после 15 туров. «Осер» занимает 15 строчку в таблице Лиги 1 с 13 пунктами.

Чемпионат Франции по футболу. 15-й тур

ПСЖ – «Осер» – 5:0

Голы: Мбаппе, 11, Солер, 51, Хакими, 57, Санчеш, 81, Экитике, 84