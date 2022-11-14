Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Осер – 5:0. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
ПСЖ
13.11.2022, FT 5 : 0
Осер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
14 ноября 2022, 01:40 | Обновлено 14 ноября 2022, 02:27
55
0

ПСЖ – Осер – 5:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Франции

14 ноября 2022, 01:40 | Обновлено 14 ноября 2022, 02:27
55
0
ПСЖ – Осер – 5:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 15-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле разгромил «Осер» со счетом 5:0.

ПСЖ является лидером национального чемпионата. В активе команды – 41 очко после 15 туров. «Осер» занимает 15 строчку в таблице Лиги 1 с 13 пунктами.

Чемпионат Франции по футболу. 15-й тур

ПСЖ – «Осер» – 5:0

Голы: Мбаппе, 11, Солер, 51, Хакими, 57, Санчеш, 81, Экитике, 84

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (ПСЖ).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Ренату Саншеш (ПСЖ).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (ПСЖ).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
По теме:
Франция. Марсель сотворил камбэк и выиграл у Монако с голом на 90+7 мин
Бундеслига. Фрайбург разгромил Унион Берлин, ничья у Майнца и Айнтрахта
ВИДЕО. Ювентус разгромил Лацио и намерен бороться за скудетто
видео голов и обзор Осер Лига 1 чемпионат Франции по футболу ПСЖ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник MEGOGO
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
Футбол | 13 ноября 2022, 18:50 2
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки

«Днепр-1» опережает «Шахтер» на 5 очков, но у «горняков» один матч в запасе

Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Футбол | 13 ноября 2022, 14:30 0
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных

Sport.ua собрал все заявочные списки в одном месте

ЛУЧЕСКУ: Метод судейства этого арбитра не соответствует принципу фейр-плей
Футбол | 13.11.2022, 23:31
ЛУЧЕСКУ: Метод судейства этого арбитра не соответствует принципу фейр-плей
ЛУЧЕСКУ: Метод судейства этого арбитра не соответствует принципу фейр-плей
Мирослав СТУПАР: «Удаление Попова справедливо»
Футбол | 13.11.2022, 20:50
Мирослав СТУПАР: «Удаление Попова справедливо»
Мирослав СТУПАР: «Удаление Попова справедливо»
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
Футбол | 13.11.2022, 16:54
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
13.11.2022, 06:00
Другие виды
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола причинил много вреда футболу»
13.11.2022, 10:25 1
Футбол
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
13.11.2022, 15:54 5
Футбол
Стало известно, почему Серхио Рамос не едет на ЧМ-2022
Стало известно, почему Серхио Рамос не едет на ЧМ-2022
12.11.2022, 15:21
Футбол
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
13.11.2022, 11:00 4
Футбол
ВСУ рассказали, куда оккупанты перекинут войска из-под Херсона
ВСУ рассказали, куда оккупанты перекинут войска из-под Херсона
12.11.2022, 19:18
Война
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс UFC
13.11.2022, 08:00
MMA
ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
ФОТО. Виталий Миколенко получил травму в матче АПЛ
12.11.2022, 18:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности