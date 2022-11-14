40-летняя карьера тренера подошла к концу. Легендарный Сколари уходит
Будет работать директором бразильского клуба
Известный бразильский тренер Луис Фелипе Сколари объявил о завершении карьеры наставника после окончания сезона чемпионата Бразилии, по итогам которого специалист вывел «Атлетико Паранаэнсе» в Копа Либертадорес.
«Я счастлив, что ухожу после того, как вернул команду в Копа Либертадорес», — сказал 74-летний тренер.
Сколари переходит на должность директора в «Атлетико Паранаэнсе».
В течение долгой карьеры Сколари выиграл ЧМ-2002 со сборной Бразилии, дважды был чемпионом Бразилии, дважды выигрывал Копа Либертадорес, а всего завоевал 27 трофеев.
Наставник работал с 18 клубами и 3 сборными.
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