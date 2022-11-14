40-летняя карьера тренера подошла к концу. Легендарный Сколари уходит

Известный бразильский тренер Луис Фелипе Сколари объявил о завершении карьеры наставника после окончания сезона чемпионата Бразилии, по итогам которого специалист вывел «Атлетико Паранаэнсе» в Копа Либертадорес.

«Я счастлив, что ухожу после того, как вернул команду в Копа Либертадорес», — сказал 74-летний тренер.

Сколари переходит на должность директора в «Атлетико Паранаэнсе».

В течение долгой карьеры Сколари выиграл ЧМ-2002 со сборной Бразилии, дважды был чемпионом Бразилии, дважды выигрывал Копа Либертадорес, а всего завоевал 27 трофеев.

Наставник работал с 18 клубами и 3 сборными.