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  4. 40-летняя карьера тренера подошла к концу. Легендарный Сколари уходит
Бразилия
14 ноября 2022, 14:50 |
819
0

40-летняя карьера тренера подошла к концу. Легендарный Сколари уходит

Будет работать директором бразильского клуба

14 ноября 2022, 14:50 |
819
0
40-летняя карьера тренера подошла к концу. Легендарный Сколари уходит
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный бразильский тренер Луис Фелипе Сколари объявил о завершении карьеры наставника после окончания сезона чемпионата Бразилии, по итогам которого специалист вывел «Атлетико Паранаэнсе» в Копа Либертадорес.

«Я счастлив, что ухожу после того, как вернул команду в Копа Либертадорес», — сказал 74-летний тренер.

Сколари переходит на должность директора в «Атлетико Паранаэнсе».

В течение долгой карьеры Сколари выиграл ЧМ-2002 со сборной Бразилии, дважды был чемпионом Бразилии, дважды выигрывал Копа Либертадорес, а всего завоевал 27 трофеев.

Наставник работал с 18 клубами и 3 сборными.

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Луис Фелипе Сколари
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Источник Globoesporte
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