Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Сколько Шахтеру нужно забить голов, чтобы победить?»

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич после ничьей 2:2 с «Зарей» возмущается судейством, однако уверен, что это не повлияет на команду перед последними матчами года.

«Знали, что играем против хорошей команды. Забили гол, но после этого заснули, хотя нужно было добавлять. Не было контроля мяча и того темпа. Во втором тайме ситуация изменилась - была энергия, был настрой. И мы целиком заслужили выиграть матч. Создали моменты, чтобы был позитивный результат. И те, голы, которые не засчитали, подтверждают это. Это были очевидные голы. Мы смотрели повторы...».

«Сколько нужно забить, чтобы выиграть матч? И чтобы не говорили, что нам помогают судьи. Все видели. Хочется, чтобы у всех был VAR. Без VAR все оставляем на судью, это уже элементарные вещи.

«Но команда готова морально к последним матчам года против «Днепра-1» и «Ворсклы». Остались две игры, чтобы показать, кто лучший в первой части сезона», — сказал Йовичевич.

Команда при матче в запасе отстает от лидера «Днепра-1» на 5 очков.