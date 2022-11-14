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Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 14:12 | Обновлено 14 ноября 2022, 14:16
675
6

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Сколько Шахтеру нужно забить голов, чтобы победить?»

Наставник ждет VAR на всех матчах

14 ноября 2022, 14:12 | Обновлено 14 ноября 2022, 14:16
675
6
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Сколько Шахтеру нужно забить голов, чтобы победить?»
ФК Шахтер

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич после ничьей 2:2 с «Зарей» возмущается судейством, однако уверен, что это не повлияет на команду перед последними матчами года.

«Знали, что играем против хорошей команды. Забили гол, но после этого заснули, хотя нужно было добавлять. Не было контроля мяча и того темпа. Во втором тайме ситуация изменилась - была энергия, был настрой. И мы целиком заслужили выиграть матч. Создали моменты, чтобы был позитивный результат. И те, голы, которые не засчитали, подтверждают это. Это были очевидные голы. Мы смотрели повторы...».

«Сколько нужно забить, чтобы выиграть матч? И чтобы не говорили, что нам помогают судьи. Все видели. Хочется, чтобы у всех был VAR. Без VAR все оставляем на судью, это уже элементарные вещи.

«Но команда готова морально к последним матчам года против «Днепра-1» и «Ворсклы». Остались две игры, чтобы показать, кто лучший в первой части сезона», — сказал Йовичевич.

Команда при матче в запасе отстает от лидера «Днепра-1» на 5 очков.

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Шахтер Донецк Игор Йовичевич Заря Луганск Шахтер - Заря VAR
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Gargantua
я представляю какой вой стоял бы, если бы это сказал Луческу )))
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+2
Gregory
тю так если ждете ВАР кто ж против ! там два автобуса пыль стоят собирают , оплачивайте и будет вам ВАР ! 
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+1
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Хутин Пуйло
Интересно, у кротов нытье прописывается в контрактах?
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+1
Veter
Скоро увидим. В игре против Днепр-1.  А ВАР до конца войны так и будет один. Потому что есть куда деньги выделять и без них.
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0
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