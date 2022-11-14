Беседин заинтересовал клубы из Турции и Азербайджана

Прошлым летом сразу три зарубежных клуба интересовались услугами форварда «Динамо» Артема Беседина.

Речь идет о турецких «Касымпаше» и «Сивасспоре», а также азербайджанском «Карабахе».

Несмотря на то, что текущий сезон не лучшим образом складывается для Беседина, этот интерес все еще сохраняется, и, возможно, во время зимнего перерыва выльется во что-то посерьезнее.

«Карабах» является действующим чемпионом страны, а всего 9 раз завоевывал чемпионский титул, имеет опыт выступления в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Касымпаша» представляет стамбульский центральный район Бейоглу, играет на стадионе «Тайип Реджеп Эрдоган», сейчас идет на 13-м месте в турецкой Суперлиге.

«Сивасспор» представляет город Сивас, в его активе завоевание Кубка Турции в этом году, также клуб брал серебряные медали турецкой Суперлиги. В этой команде несколько сезонов выступал экс-динамовец Сергей Рыбалка.