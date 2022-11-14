Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Беседин заинтересовал клубы из Турции и Азербайджана
Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 13:59 | Обновлено 14 ноября 2022, 14:10
114
0

Беседин заинтересовал клубы из Турции и Азербайджана

К форварду «Динамо» проявляют интерес «Касымпаша», «Сивасспор» и «Карабах»

14 ноября 2022, 13:59 | Обновлено 14 ноября 2022, 14:10
114
0
Беседин заинтересовал клубы из Турции и Азербайджана
Динамомания. Артем Беседин (слева)

Прошлым летом сразу три зарубежных клуба интересовались услугами форварда «Динамо» Артема Беседина.

Речь идет о турецких «Касымпаше» и «Сивасспоре», а также азербайджанском «Карабахе».

Несмотря на то, что текущий сезон не лучшим образом складывается для Беседина, этот интерес все еще сохраняется, и, возможно, во время зимнего перерыва выльется во что-то посерьезнее.

«Карабах» является действующим чемпионом страны, а всего 9 раз завоевывал чемпионский титул, имеет опыт выступления в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Касымпаша» представляет стамбульский центральный район Бейоглу, играет на стадионе «Тайип Реджеп Эрдоган», сейчас идет на 13-м месте в турецкой Суперлиге.

«Сивасспор» представляет город Сивас, в его активе завоевание Кубка Турции в этом году, также клуб брал серебряные медали турецкой Суперлиги. В этой команде несколько сезонов выступал экс-динамовец Сергей Рыбалка.

По теме:
ЛУЧЕСКУ: Метод судейства этого арбитра не соответствует принципу фейр-плей
Владимир Шепелев провел 200-й матч в карьере
Александр КАРАВАЕВ: «Пусть арбитры тоже комментируют после игры»
Артем Беседин Динамо Киев Касымпаша Сивасспор Карабах Агдам трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Динамомания
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять команд гарантировали себе выход в чемпионский раунд Первой лиги
Футбол | 13 ноября 2022, 22:05 0
Пять команд гарантировали себе выход в чемпионский раунд Первой лиги
Пять команд гарантировали себе выход в чемпионский раунд Первой лиги

До окончания первого раунда командам осталось провести два-три матча

4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
Футбол | 13 ноября 2022, 16:54 73
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR
4 гола засчитали, 2 – нет. Заря и Шахтер сыграли вничью при отсутствии VAR

Судейская бригада Катерины Монзуль отличилась со знаком «минус»

Гарри КЕЙН: «Едем на ЧМ-2022, чтобы выиграть его»
Футбол | 14.11.2022, 09:41
Гарри КЕЙН: «Едем на ЧМ-2022, чтобы выиграть его»
Гарри КЕЙН: «Едем на ЧМ-2022, чтобы выиграть его»
ВИДЕО. Мудрик в Арсенале, Аталанта проиграла, ставим на Ювентус
Футбол | 13.11.2022, 17:16
ВИДЕО. Мудрик в Арсенале, Аталанта проиграла, ставим на Ювентус
ВИДЕО. Мудрик в Арсенале, Аталанта проиграла, ставим на Ювентус
Вратарь сборной Польши пропустит ЧМ-2022 из-за перелома ноги
Футбол | 14.11.2022, 04:45
Вратарь сборной Польши пропустит ЧМ-2022 из-за перелома ноги
Вратарь сборной Польши пропустит ЧМ-2022 из-за перелома ноги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. 13 ноября в 13-м туре все фавориты потеряли очки
13.11.2022, 18:50 4
Футбол
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити
12.11.2022, 19:51
Футбол
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
Кто сыграет на чемпионате мира 2022? Официальные заявки всех сборных
14.11.2022, 03:00
Футбол
Подать таблетки? Эрдоган заявил, что Запад нападает на россию
Подать таблетки? Эрдоган заявил, что Запад нападает на россию
12.11.2022, 18:12 11
Война
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
ФОТО ДНЯ. Монзуль вышла на матч Шахтер – Заря с арбузом
13.11.2022, 15:54 5
Футбол
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
Луческу готов уйти, победа теннисисток, травма Миколенко, бред Эрдогана
13.11.2022, 06:00
Другие виды
Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг
Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг
13.11.2022, 15:11 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности