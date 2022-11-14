Беседин заинтересовал клубы из Турции и Азербайджана
К форварду «Динамо» проявляют интерес «Касымпаша», «Сивасспор» и «Карабах»
Прошлым летом сразу три зарубежных клуба интересовались услугами форварда «Динамо» Артема Беседина.
Речь идет о турецких «Касымпаше» и «Сивасспоре», а также азербайджанском «Карабахе».
Несмотря на то, что текущий сезон не лучшим образом складывается для Беседина, этот интерес все еще сохраняется, и, возможно, во время зимнего перерыва выльется во что-то посерьезнее.
«Карабах» является действующим чемпионом страны, а всего 9 раз завоевывал чемпионский титул, имеет опыт выступления в групповом турнире Лиги чемпионов.
«Касымпаша» представляет стамбульский центральный район Бейоглу, играет на стадионе «Тайип Реджеп Эрдоган», сейчас идет на 13-м месте в турецкой Суперлиге.
«Сивасспор» представляет город Сивас, в его активе завоевание Кубка Турции в этом году, также клуб брал серебряные медали турецкой Суперлиги. В этой команде несколько сезонов выступал экс-динамовец Сергей Рыбалка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
До окончания первого раунда командам осталось провести два-три матча
Судейская бригада Катерины Монзуль отличилась со знаком «минус»