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  4. Шапаренко рассказал, почему перестал забивать Беседин
Украина. Премьер лига
20 октября 2022, 14:59 |
745
2

Шапаренко рассказал, почему перестал забивать Беседин

Артем старается, но нет фарта

20 октября 2022, 14:59 |
745
2
Шапаренко рассказал, почему перестал забивать Беседин
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал, почему нападающий киевлян Артем Беседин перестал забивать голы.

«Еще до того, как я получил травму, я видел, что Беседин очень хорошо работает. Он оставался после тренировок, отрабатывал удары, завершения. Все видят, что он очень старается, но у него что-то не выходит. Где-то нет фарта. Где-то не может оказаться в нужный момент, как Холанд, на пустые ворота, чтобы просто подставить ногу и забить.

Но я уверен, что он будет забивать голы по-прежнему. Плюс он испытал очень тяжелую травму на Евро. У него есть большой дух, чтобы дальше забивать голы. Думаю, он справится с этим кризисом», – сказал Шапаренко.

Отметим, что Беседин в этом сезоне сыграл 13 матчей, но голов еще не забивал.

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Источник Влада Седан
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Это  Влада Зинченко-Седан сообщила Шапаренко про освобождение его родного села (как и для Степаненко)  и Коля решил её осчастливить громадным интервью, которое нам теперь будут неделю рвать на части?
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Злий Глобинець
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