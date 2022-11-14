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ITF
14 ноября 2022, 13:50 | Обновлено 14 ноября 2022, 13:51
124
0

ФОТО. Какие команды выигрывали Кубок Билли Джин Кинг до Швейцарии

Ранее победителями командных женских соревнований были еще 11 стран

14 ноября 2022, 13:50 | Обновлено 14 ноября 2022, 13:51
124
0
ФОТО. Какие команды выигрывали Кубок Билли Джин Кинг до Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье сборная Швейцарии впервые стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (ранее – Кубок Федерации). Отметим, что победу швейцаркам принесли победы Белинды Бенчич и Жиль Тайхманн.

Швейцария стала 12-й страной, которая сумела выиграть главный командный титул в женском теннисе.

Больше всего титулов у команд США (18), Чехии (11) и Австралии (7).

Ниже можно увидеть всех победителей по годам от первого розыгрыша в 1963 году до 2022-го.

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Источник Sport.ua
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