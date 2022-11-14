ITF14 ноября 2022, 13:50 | Обновлено 14 ноября 2022, 13:51
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ФОТО. Какие команды выигрывали Кубок Билли Джин Кинг до Швейцарии
Ранее победителями командных женских соревнований были еще 11 стран
14 ноября 2022, 13:50 | Обновлено 14 ноября 2022, 13:51
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В воскресенье сборная Швейцарии впервые стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (ранее – Кубок Федерации). Отметим, что победу швейцаркам принесли победы Белинды Бенчич и Жиль Тайхманн.
Швейцария стала 12-й страной, которая сумела выиграть главный командный титул в женском теннисе.
Больше всего титулов у команд США (18), Чехии (11) и Австралии (7).
Ниже можно увидеть всех победителей по годам от первого розыгрыша в 1963 году до 2022-го.
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