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ITF
13 ноября 2022, 20:28 | Обновлено 13 ноября 2022, 20:37
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0

Финал Кубка Билли Джин Кинг. Швейцария обыграла Австралию и взяла титул

Первая победа швейцарок в истории проведения турнира

13 ноября 2022, 20:28 | Обновлено 13 ноября 2022, 20:37
502
0
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Швейцария обыграла Австралию и взяла титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Состоялась главная встреча финального турнира Кубка Билли Джин Кинг (ранее – Кубок Федерации).

В матче за титул команда Швейцария одолела соперниц из Австралии.

Первый одиночный матч в трех сетах выиграла Жиль Тайхманн, во втором олимпийская чемпионка Белинда Бенчич одержала более легкую победу.

Кубок Билли Джин Кинг. Финал

Швейцария – Австралия – 2:0

Жиль Тайхманн (Швейцария) – Сторм Сандерс (Австралия) – 6:3, 4:6, 6:3
Белинда Бенчич (Швейцария) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:2, 6:1

Отметим, что Швейцария впервые в истории выиграла этот командный турнир. В прошлом году они играли в финале, также за шаг от титула швейцарки остановились в 1998-м.

Швейцария стала 12-й страной, которая сумела выиграть главный командный титул в женском теннисе.

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Источник Sport.ua
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