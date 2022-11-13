Финал Кубка Билли Джин Кинг. Швейцария обыграла Австралию и взяла титул

Состоялась главная встреча финального турнира Кубка Билли Джин Кинг (ранее – Кубок Федерации).

В матче за титул команда Швейцария одолела соперниц из Австралии.

Первый одиночный матч в трех сетах выиграла Жиль Тайхманн, во втором олимпийская чемпионка Белинда Бенчич одержала более легкую победу.

Кубок Билли Джин Кинг. Финал

Швейцария – Австралия – 2:0

Жиль Тайхманн (Швейцария) – Сторм Сандерс (Австралия) – 6:3, 4:6, 6:3

Белинда Бенчич (Швейцария) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:2, 6:1

Отметим, что Швейцария впервые в истории выиграла этот командный турнир. В прошлом году они играли в финале, также за шаг от титула швейцарки остановились в 1998-м.

Швейцария стала 12-й страной, которая сумела выиграть главный командный титул в женском теннисе.