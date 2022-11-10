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ITF
10 ноября 2022, 09:57 | Обновлено 10 ноября 2022, 10:00
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0

Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты

С 8 по 13 ноября 2022 года в Глазго проходит второй розыгрыш в новом формате

10 ноября 2022, 09:57 | Обновлено 10 ноября 2022, 10:00
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Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Билли Джин Кинг

Финал Кубка Билли Джин Кинг проходит с 8 по 13 ноября на закрытых хардовых кортах в Шотландии.

Участие в соревнованиях принимают 12 команд:
- семь победителей Квалификации,
- финалист прошлого розыгрыша (Швейцария),
- полуфиналист прошлого розыгрыша с лучшим рейтингом (Австралия).
- страна-хозяйка (Великобритания)
- Словакия и Бельгия также прошли без борьбы в Квалификации.

На групповом этапе сборные были поделены на 4 группы по 3 команды. В плей-офф выходят только победители. Две команды-финалистки автоматически попадают в Финал следующего года. Страны, занявшие места с 3-го по 12-е, будут участвовать в Квалификации следующего сезона.

РАСПИСАНИЕ

10 ноября

12:00. Австралия – Бельгия
12:00. Италия – Канада
18:00. Испания – Великобритания
18:00. Чехия – Польша

9 ноября

Бельгия – Словакия – 1:2
Швейцария – Италия – 3:0
Испания – Казахстан – 3:0
США – Польша – 2:1

8 ноября

Австралия – Словакия – 2:1
Казахстан – Великобритания – 2:1

ПЛЕЙ-ОФФ

Финал

A1/D1 – B1/C1

1/2 финала

A1 – D1
B1 – C1

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

Команда Матчи В-П Очки
Швейцария 3 3-0 1
Канада
Италия 3 0-3 0

9 ноября

Швейцария – Италия – 3:0

Жиль Тайхманн (Швейцария) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:3, 4:6, 7:6(5)
Белинда Бенчич (Швейцария) – Жасмин Паолини (Италия) – 7:5, 6:3
Белинда Бенчич / Жиль Тайхманн (Швейцария) – Жасмин Паолини / Мартина Тревизан (Италия) – 7:6(5), 6:1

Группа B

Команда Матчи В-П Очки
Австралия 3 2-1 1
Словакия 6 3-3 1
Бельгия 3 1-2 0

8 ноября

Австралия – Словакия – 2:1

Сторм Сандерс (Австралия) – Виктория Кужмова (Словакия) – 6:4, 6:3
Айла Томлянович (Австралия) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:1, 6:2
Виктория Кужмова / Тереза Михаликова (Словакия) – Эллен Перес / Сторм Сандерс (Австралия) – 2:6, 6:3, 10-6

9 ноября

Бельгия – Словакия – 1:2

Виктория Кужмова (Словакия) – Исалин Бонавентюр (Бельгия) – 6:2, 7:6(7)
Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – Марина Заневская (Бельгия) – 5:7, 6:2, 6:3
Кирстен Флипкенс / Элиза Мертенс (Бельгия) – Виктория Кужмова / Тереза Михаликова (Словакия) – 6:0, 6:3

Группа C

Команда Матчи В-П Очки
Испания 3 3-0 1
Казахстан 6 2-4 1
Великобритания 3 1-2 0

8 ноября

Казахстан – Великобритания – 2:1

Юлия Путинцева (Казахстан) – Кэти Бултер (Великобритания) – 4:6, 6:3, 6:2
Елена Рыбакина (Казахстан) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:1, 6:4
Алисия Барнетт / Оливия Николлс (Великобритания) – Анна Данилина / Елена Рыбакина (Казахстан) – 7:5, 6:3

9 ноября

Казахстан – Испания – 0:3

Нурия Парризас Диас (Испания) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:4, 2:6, 7:6(5)
Паула Бадоса (Испания) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:2, 3:6, 6:4
Паула Бадоса / Ребека Масарова (Испания) – Анна Данилина / Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:4, 6:2

Группа D

Команда Матчи В-П Очки
Чехия
США 3 2-1 1
Польша 3 1-2 0

9 ноября

США – Польша – 2:1

Даниэль Коллинс (США) – Магдалена Фрех (Польша) – 6:4, 3:6, 7:6(2)
Магда Линетт (Польша) – Мэдисон Киз (США) – 6:4, 4:6, 6:2
Кети Макнелли / Тэйлор Таунсенд (США) – Магда Линетт / Алисия Росольска (Польша) – 6:1, 6:2

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Источник Sport.ua
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