Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты

Финал Кубка Билли Джин Кинг проходит с 8 по 13 ноября на закрытых хардовых кортах в Шотландии.



Участие в соревнованиях принимают 12 команд:

- семь победителей Квалификации,

- финалист прошлого розыгрыша (Швейцария),

- полуфиналист прошлого розыгрыша с лучшим рейтингом (Австралия).

- страна-хозяйка (Великобритания)

- Словакия и Бельгия также прошли без борьбы в Квалификации.



На групповом этапе сборные были поделены на 4 группы по 3 команды. В плей-офф выходят только победители. Две команды-финалистки автоматически попадают в Финал следующего года. Страны, занявшие места с 3-го по 12-е, будут участвовать в Квалификации следующего сезона.

РАСПИСАНИЕ

10 ноября

12:00. Австралия – Бельгия

12:00. Италия – Канада

18:00. Испания – Великобритания

18:00. Чехия – Польша

9 ноября

Бельгия – Словакия – 1:2

Швейцария – Италия – 3:0

Испания – Казахстан – 3:0

США – Польша – 2:1

8 ноября

Австралия – Словакия – 2:1

Казахстан – Великобритания – 2:1

ПЛЕЙ-ОФФ

Финал

A1/D1 – B1/C1

1/2 финала

A1 – D1

B1 – C1

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

№ Команда Матчи В-П Очки Швейцария 3 3-0 1 Канада Италия 3 0-3 0

9 ноября

Швейцария – Италия – 3:0

Жиль Тайхманн (Швейцария) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:3, 4:6, 7:6(5)

Белинда Бенчич (Швейцария) – Жасмин Паолини (Италия) – 7:5, 6:3

Белинда Бенчич / Жиль Тайхманн (Швейцария) – Жасмин Паолини / Мартина Тревизан (Италия) – 7:6(5), 6:1

Группа B

№ Команда Матчи В-П Очки Австралия 3 2-1 1 Словакия 6 3-3 1 Бельгия 3 1-2 0

8 ноября

Австралия – Словакия – 2:1

Сторм Сандерс (Австралия) – Виктория Кужмова (Словакия) – 6:4, 6:3

Айла Томлянович (Австралия) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:1, 6:2

Виктория Кужмова / Тереза Михаликова (Словакия) – Эллен Перес / Сторм Сандерс (Австралия) – 2:6, 6:3, 10-6

9 ноября

Бельгия – Словакия – 1:2

Виктория Кужмова (Словакия) – Исалин Бонавентюр (Бельгия) – 6:2, 7:6(7)

Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – Марина Заневская (Бельгия) – 5:7, 6:2, 6:3

Кирстен Флипкенс / Элиза Мертенс (Бельгия) – Виктория Кужмова / Тереза Михаликова (Словакия) – 6:0, 6:3

Группа C

№ Команда Матчи В-П Очки Испания 3 3-0 1 Казахстан 6 2-4 1 Великобритания 3 1-2 0

8 ноября

Казахстан – Великобритания – 2:1

Юлия Путинцева (Казахстан) – Кэти Бултер (Великобритания) – 4:6, 6:3, 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:1, 6:4

Алисия Барнетт / Оливия Николлс (Великобритания) – Анна Данилина / Елена Рыбакина (Казахстан) – 7:5, 6:3

9 ноября

Казахстан – Испания – 0:3

Нурия Парризас Диас (Испания) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:4, 2:6, 7:6(5)

Паула Бадоса (Испания) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:2, 3:6, 6:4

Паула Бадоса / Ребека Масарова (Испания) – Анна Данилина / Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:4, 6:2

Группа D

№ Команда Матчи В-П Очки Чехия США 3 2-1 1 Польша 3 1-2 0

9 ноября

США – Польша – 2:1

Даниэль Коллинс (США) – Магдалена Фрех (Польша) – 6:4, 3:6, 7:6(2)

Магда Линетт (Польша) – Мэдисон Киз (США) – 6:4, 4:6, 6:2

Кети Макнелли / Тэйлор Таунсенд (США) – Магда Линетт / Алисия Росольска (Польша) – 6:1, 6:2