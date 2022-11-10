Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты
С 8 по 13 ноября 2022 года в Глазго проходит второй розыгрыш в новом формате
Финал Кубка Билли Джин Кинг проходит с 8 по 13 ноября на закрытых хардовых кортах в Шотландии.
Участие в соревнованиях принимают 12 команд:
- семь победителей Квалификации,
- финалист прошлого розыгрыша (Швейцария),
- полуфиналист прошлого розыгрыша с лучшим рейтингом (Австралия).
- страна-хозяйка (Великобритания)
- Словакия и Бельгия также прошли без борьбы в Квалификации.
На групповом этапе сборные были поделены на 4 группы по 3 команды. В плей-офф выходят только победители. Две команды-финалистки автоматически попадают в Финал следующего года. Страны, занявшие места с 3-го по 12-е, будут участвовать в Квалификации следующего сезона.
РАСПИСАНИЕ
10 ноября
12:00. Австралия – Бельгия
12:00. Италия – Канада
18:00. Испания – Великобритания
18:00. Чехия – Польша
9 ноября
Бельгия – Словакия – 1:2
Швейцария – Италия – 3:0
Испания – Казахстан – 3:0
США – Польша – 2:1
8 ноября
Австралия – Словакия – 2:1
Казахстан – Великобритания – 2:1
ПЛЕЙ-ОФФ
Финал
A1/D1 – B1/C1
1/2 финала
A1 – D1
B1 – C1
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|Швейцария
|3
|3-0
|1
|Канада
|Италия
|3
|0-3
|0
9 ноября
Швейцария – Италия – 3:0
Жиль Тайхманн (Швейцария) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:3, 4:6, 7:6(5)
Белинда Бенчич (Швейцария) – Жасмин Паолини (Италия) – 7:5, 6:3
Белинда Бенчич / Жиль Тайхманн (Швейцария) – Жасмин Паолини / Мартина Тревизан (Италия) – 7:6(5), 6:1
Группа B
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|Австралия
|3
|2-1
|1
|Словакия
|6
|3-3
|1
|Бельгия
|3
|1-2
|0
8 ноября
Австралия – Словакия – 2:1
Сторм Сандерс (Австралия) – Виктория Кужмова (Словакия) – 6:4, 6:3
Айла Томлянович (Австралия) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:1, 6:2
Виктория Кужмова / Тереза Михаликова (Словакия) – Эллен Перес / Сторм Сандерс (Австралия) – 2:6, 6:3, 10-6
9 ноября
Бельгия – Словакия – 1:2
Виктория Кужмова (Словакия) – Исалин Бонавентюр (Бельгия) – 6:2, 7:6(7)
Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – Марина Заневская (Бельгия) – 5:7, 6:2, 6:3
Кирстен Флипкенс / Элиза Мертенс (Бельгия) – Виктория Кужмова / Тереза Михаликова (Словакия) – 6:0, 6:3
Группа C
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|Испания
|3
|3-0
|1
|Казахстан
|6
|2-4
|1
|Великобритания
|3
|1-2
|0
8 ноября
Казахстан – Великобритания – 2:1
Юлия Путинцева (Казахстан) – Кэти Бултер (Великобритания) – 4:6, 6:3, 6:2
Елена Рыбакина (Казахстан) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 6:1, 6:4
Алисия Барнетт / Оливия Николлс (Великобритания) – Анна Данилина / Елена Рыбакина (Казахстан) – 7:5, 6:3
9 ноября
Казахстан – Испания – 0:3
Нурия Парризас Диас (Испания) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:4, 2:6, 7:6(5)
Паула Бадоса (Испания) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:2, 3:6, 6:4
Паула Бадоса / Ребека Масарова (Испания) – Анна Данилина / Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:4, 6:2
Группа D
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|Чехия
|США
|3
|2-1
|1
|Польша
|3
|1-2
|0
9 ноября
США – Польша – 2:1
Даниэль Коллинс (США) – Магдалена Фрех (Польша) – 6:4, 3:6, 7:6(2)
Магда Линетт (Польша) – Мэдисон Киз (США) – 6:4, 4:6, 6:2
Кети Макнелли / Тэйлор Таунсенд (США) – Магда Линетт / Алисия Росольска (Польша) – 6:1, 6:2
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