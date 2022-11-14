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  4. Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
14 ноября 2022, 13:27 |
202
0

Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP

14 ноября 2022, 13:27 |
202
0
Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

14 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.

Во втором матче Красной группы сразятся Новак Джокович и Стефанос Циципас. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались 11 раз, грек выиграл всего 2 матча.

В первом матче этого квартета в 15:00 сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

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Источник Sport.ua
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