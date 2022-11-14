Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира ATP
14 ноября продолжится Итоговый турнир ATP.
Во втором матче Красной группы сразятся Новак Джокович и Стефанос Циципас. Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались 11 раз, грек выиграл всего 2 матча.
В первом матче этого квартета в 15:00 сыграют Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
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