Рейтинг ATP. Марченко и Орлов поднялись на несколько десятков позиций
Виталий Сачко опустился в четвертую сотню
На прошлой неделе молодое поколение теннисистов отыграло турнир Next Gen, который выиграл 21-летний американец Брэндон Накашима. Но эти соревнования не давали очков в рейтинг ATP.
Других престижных соревнования после завершения основного сезону не было, поэтому особых изменений в верхах мировой классификации не произошло.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то неплохо добавили Владислав Орлов и Илья Марченко. К сожалению, они все еще находятся в пятой сотне рейтинга. Виталий Сачко потерял сразу 25 позиций и опустился в четвертую сотню. В числе претендентов на квалификацию турниров Grand Slam остается лишь Алексей Крутых.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
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