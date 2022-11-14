Рейтинг ATP. Марченко и Орлов поднялись на несколько десятков позиций

На прошлой неделе молодое поколение теннисистов отыграло турнир Next Gen, который выиграл 21-летний американец Брэндон Накашима. Но эти соревнования не давали очков в рейтинг ATP.

Других престижных соревнования после завершения основного сезону не было, поэтому особых изменений в верхах мировой классификации не произошло.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то неплохо добавили Владислав Орлов и Илья Марченко. К сожалению, они все еще находятся в пятой сотне рейтинга. Виталий Сачко потерял сразу 25 позиций и опустился в четвертую сотню. В числе претендентов на квалификацию турниров Grand Slam остается лишь Алексей Крутых.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP