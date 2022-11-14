Бензема назвал фаворитов предстоящего ЧМ-2022

34-летний французский форвард Карим Бензема высказал мнение о шансах на победу в ЧМ-2022 своих партнеров по мадридскому «Реалу» из сборной Бразилии Винисиуса Жуниора и Родриго. Также нападающий заявил, что, кроме бразильцев, на победу в Катаре есть и другие претенденты.

«Бразилия с Винисиусом [Жуниором] и Родриго – самый большой фаворит? Да, они фавориты, как и Аргентина, Испания и, конечно же, Франция», – заявил Бензема.

Напомним, сборная Франции сыграет на ЧМ-2022 в квартете с командами Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30-го числа).

Ранее стало известно, что наставник сборной Франции Дидье Дешам довызвал одного игрока на ЧМ-2022.