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  4. Бензема назвал фаворитов предстоящего ЧМ-2022
Чемпионат мира
14 ноября 2022, 11:56 |
523
0

Бензема назвал фаворитов предстоящего ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции – о раскладах на предстоящий мундиаль

14 ноября 2022, 11:56 |
523
0
Бензема назвал фаворитов предстоящего ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

34-летний французский форвард Карим Бензема высказал мнение о шансах на победу в ЧМ-2022 своих партнеров по мадридскому «Реалу» из сборной Бразилии Винисиуса Жуниора и Родриго. Также нападающий заявил, что, кроме бразильцев, на победу в Катаре есть и другие претенденты.

«Бразилия с Винисиусом [Жуниором] и Родриго – самый большой фаворит? Да, они фавориты, как и Аргентина, Испания и, конечно же, Франция», – заявил Бензема.

Напомним, сборная Франции сыграет на ЧМ-2022 в квартете с командами Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30-го числа).

Ранее стало известно, что наставник сборной Франции Дидье Дешам довызвал одного игрока на ЧМ-2022.

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Источник Get French Football News
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