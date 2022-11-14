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  4. Дешам довызвал одного игрока в сборную Франции на ЧМ-2022
Чемпионат мира
14 ноября 2022, 10:56 | Обновлено 14 ноября 2022, 10:57
146
0

Дешам довызвал одного игрока в сборную Франции на ЧМ-2022

Действующие чемпионы мира полностью заполнили заявку

14 ноября 2022, 10:56 | Обновлено 14 ноября 2022, 10:57
146
0
Дешам довызвал одного игрока в сборную Франции на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам (слева)

Главный тренер французской сборной Дидье Дешам вызвал в команду нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. 25-летний форвард занял последнее свободное место в заявке французов. Сообщается, что игрок прибудет в расположение сборной сегодня в полдень, 14 ноября.

Маркус Тюрам в нынешнем сезоне провел за гладбахцев в Бундеслиге 15 матчей, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.

Сборная Франции на групповой стадии ЧМ-2022 сыграет в квартете с командами Австралии, Дании и Туниса.

Ранее Дидье Дешам назвал цель Франции на ЧМ-2022.

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Источник L'Equipe
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