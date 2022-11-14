Дешам довызвал одного игрока в сборную Франции на ЧМ-2022
Действующие чемпионы мира полностью заполнили заявку
Главный тренер французской сборной Дидье Дешам вызвал в команду нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. 25-летний форвард занял последнее свободное место в заявке французов. Сообщается, что игрок прибудет в расположение сборной сегодня в полдень, 14 ноября.
Маркус Тюрам в нынешнем сезоне провел за гладбахцев в Бундеслиге 15 матчей, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
Сборная Франции на групповой стадии ЧМ-2022 сыграет в квартете с командами Австралии, Дании и Туниса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Туринский клуб поднялся на третье место в турнирной таблице Серии A
«Днепр-1» опережает «Шахтер» на 5 очков, но у «горняков» один матч в запасе