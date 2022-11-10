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Чемпионат мира
10 ноября 2022, 08:58 | Обновлено 10 ноября 2022, 09:11
339
0

Чемпионская скромность? Дешам назвал цель Франции на ЧМ-2022

Наставник французской сборной – о планах на мундиаль

10 ноября 2022, 08:58 | Обновлено 10 ноября 2022, 09:11
339
0
Чемпионская скромность? Дешам назвал цель Франции на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, к чему намерены стремиться его подопечные на предстоящем чемпионате мира 2022 года.

В Катаре, как известно, французы будут отстаивать титул лучшей команды планеты, который завоеван ими на ЧМ-2018. На Евро-2020 французы, напомним, дошли до 1/8 финала.

«Мы потеряли двух ключевых футболистов – Канте и Поля Погба. Мы в непростой ситуации, но у наших конкурентов ситуация не лучше. Но я верю, что мы будем бороться изо всех сил. Наша цель – попасть в 1/8 финала», – заявил Дешам.

Чемпионат мира состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Соперниками Франции по группе D станут команды Австралии, Дании и Туниса.

Ранее Дидье Дешам огласил окончательную заявку сборной Франции на ЧМ-2022.

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Источник RMC
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