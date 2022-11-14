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  4. Гарри КЕЙН: «Едем на ЧМ-2022, чтобы выиграть его»
Чемпионат мира
14 ноября 2022, 09:41 | Обновлено 14 ноября 2022, 09:44
173
2

Гарри КЕЙН: «Едем на ЧМ-2022, чтобы выиграть его»

Нападающий сборной Англии – о целях команды на предстоящий мундиаль

14 ноября 2022, 09:41 | Обновлено 14 ноября 2022, 09:44
173
2
Гарри КЕЙН: «Едем на ЧМ-2022, чтобы выиграть его»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард сборной Англии Гарри Кейн признался в стремлении родоначальников футбола добиться триумфа на полях в Катаре, где вскоре возьмет старт чемпионат мира. 29-летний игрок уверен, что английской команде по силам добиться максимума на предстоящем турнире.

«Мы должны верить, что можем победить. Я вспоминаю сборную Англии 10-15-летней давности – тогда мы словно боялись сказать, что хотим выиграть. Теперь мы не боимся говорить об этом, и это, думаю, одно из важнейших достижений, которых мы добились за последние 4-5 лет при Гарете [Саутгейте].

Смотрите, мы едем на этот турнир, чтобы выиграть его, потому что верим: нам это по плечу. Было бы неправильно думать иначе. Какой смысл ехать на чемпионат мира и не верить в то, что ты можешь привезти трофей домой? Будет тяжело, и нам придется очень упорно поработать, немного удачи тоже не помешает – в общем, для победы многое должно совпасть. Но, думаю, важно не бояться говорить о своих задачах», – заявил Кейн.

В группе ЧМ-2022 сборная Англии сыграет вместе с командами США, Ирана и Уэльса.

Ранее стала известна заявка сборной Англии на ЧМ-2022.

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Источник Sky Sports
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Умник
И так с 1966 года
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+1
ALM
Із Саутгейтом навряд чи англійці виграють ЧС. Їм би тренера на зразок їх колишнього Соні-Еріксена, тоді були би шанси хоча бу фіналі зіграти.
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+1
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