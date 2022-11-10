Финалист Евро-2020. Сборная Англии объявила заявку на ЧМ-2022
Решающее время для Гарета Саутгейта
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт назвал заявку своей команды на чемпионат мира. В список тренер включил 26 игроков.
Турнир будет иметь решающее значение для судьбы самого Саутгейта, чья команда провалила турнир Лиги наций, вылетев в Дивизион B.
Вратари: Пикфорд (Эвертон), Поуп (Ньюкасл), Рэмсдейл (Арсенал).
Защитники: Триппьер (Ньюкасл), Александер-Арнольд (Ливерпуль), Уокер (Манчестер Сити), Уайт (Арсенал), Магуайр (Манчестер Юнайтед), Стоунз (Манчестер Сити), Дайер (Тоттенхэм), Коади (Эвертон), Шоу (Манчестер Юнайтед).
Хавбеки: Райс (Вест Хэм), Беллингхэм (Боруссия Д), Филлипс (Манчестер Сити), Хендерсон (Ливерпуль), Галлахер (Челси), Маунт (Челси), Стерлинг (Челси), Сака (Арсенал), Фоден (Манчестер Сити), Грилиш (Манчестер Сити), Мэддисон (Лестер).
Форварды: Кейн (Тоттенхэм), Уилсон (Ньюкасл), Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
На ЧМ-2022 Англия сыграет в группе с США, Уэльсом и Ираном.
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