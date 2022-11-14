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Франция
14 ноября 2022, 09:21 | Обновлено 14 ноября 2022, 09:24
146
0

ПСЖ оценил Сона и готов к переговорам по нему

Парижанам нужен нападающий «Тоттенхэма»

14 ноября 2022, 09:21 | Обновлено 14 ноября 2022, 09:24
146
0
ПСЖ оценил Сона и готов к переговорам по нему
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Южнокорейский форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин находится в поле зрения парижского «ПСЖ». Французы оценивают 30-летнего игрока в 80 млн евро и готовы начать по нему переговоры.

Сообщается, будто президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично заинтересован в этом трансфере и хочет встретиться с Соном во время чемпионата мира в Катаре.

Есть информация, что форвард не собирается продлевать свой контракт с «Тоттенхэмом», который рассчитан до 2025 году. «Шпоры» якобы намерены заработать на продаже Сон Хын Мина, если получат хорошее предложение. В «ПСЖ» считают, что суммі в 80 млн евро будет достаточно.

В текущем сезоне Сон Хын Мин в 19 матчах во всех турнирах за «Тоттенхэм» забил пять голов и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что за Сон Хын Мином наблюдает мадридский «Реал».

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ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Сон Хын Мин Тоттенхэм
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Источник El Nacional
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