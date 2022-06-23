Реал нацелился на лучшего бомбардира АПЛ

«Реал» сейчас ищет варианты усиления атаки команды. По информации журналиста Руди Галетти, в шорт-листе мадридского клуба присутствует имя форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ 29-летний кореец забил 23 гола и разделил с Мохамедом Салахом звание лучшего бомбардира чемпионата. Контракт Сона рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в сферу интересов «Реала» попал Пауло Дибала.