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  4. Реал нацелился на лучшего бомбардира АПЛ
Испания
23 июня 2022, 23:50 |
524
0

Реал нацелился на лучшего бомбардира АПЛ

Сон Хын Мин может покинуть «Тоттенхэм»

23 июня 2022, 23:50 |
524
0
Реал нацелился на лучшего бомбардира АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» сейчас ищет варианты усиления атаки команды. По информации журналиста Руди Галетти, в шорт-листе мадридского клуба присутствует имя форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ 29-летний кореец забил 23 гола и разделил с Мохамедом Салахом звание лучшего бомбардира чемпионата. Контракт Сона рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в сферу интересов «Реала» попал Пауло Дибала.

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