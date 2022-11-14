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Украина. Премьер лига
14 ноября 2022, 09:16 | Обновлено 14 ноября 2022, 09:22
66
0

Рух – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 ноября в 15:00 поединок 13-го тура чемпионата УПЛ

14 ноября 2022, 09:16 | Обновлено 14 ноября 2022, 09:22
66
0
Рух – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

В понедельник, 14 ноября, состоится матч тринадцатого тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» сыграет против «Миная».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Рух» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Минай».

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Источник Sport.ua
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