Рух – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 14 ноября, состоится матч тринадцатого тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» сыграет против «Миная».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Рух» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Минай».